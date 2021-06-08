魏如萱家門口才遭便溺　再曝「無奈消息」

台灣疫情近來持續升溫，第三級防疫警戒延長至6月28日，原本歌手魏如萱（娃娃）要在7月10日、11日在台北小巨蛋舉行演唱會，於今（8）日稍早無奈宣布延期；王心凌原本已經延到7月10日的高雄巨蛋演唱會，同樣也在剛剛宣布二度延期。

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▲▼魏如萱的演唱會宣布延期。（圖／翻攝魏如萱臉書）

這段時間，讓我們一起保護自己，保護家人日子有點悶有點躁，但心要更堅定。這是這個世界給我們的考驗，也是難得的假期。