魏如萱家門口才遭便溺　再曝「無奈消息」

台灣疫情近來持續升溫，第三級防疫警戒延長至6月28日，原本歌手魏如萱（娃娃）要在7月10日、11日在台北小巨蛋舉行演唱會，於今（8）日稍早無奈宣布延期；王心凌原本已經延到7月10日的高雄巨蛋演唱會，同樣也在剛剛宣布二度延期。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-08 21:03:26｜2021-06-08 21:04:29
才剛於日前經歷疑似外送員在家門口便溺的慘事，又面臨演唱會延期，針對演唱會延期一事，魏如萱無奈表示，心中覺得很可惜，但為了對抗疫情，她完全理解並百分百支持，因此感性對粉絲說：「很謝謝你們但是對不起，又要再讓你們等了，希望疫情過了之後，我們一定很快就能演唱會見的！」
至於王心凌方面，原本要在高雄巨蛋的演唱會已經延期至7月10日，但因為疫情延燒，只能忍痛二度延期，王心凌也在臉書感性發文：「約定好的見面，終究還是要再等一等。雖然迫不及待，卻不得不然。」也呼籲：「這段時間，讓我們一起保護自己，保護家人日子有點悶有點躁，但心要更堅定。這是這個世界給我們的考驗，也是難得的假期。當休養生息過後，再相見的那天，我們必定會更珍惜彼此。謝謝你們，我們等著高雄見。」
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