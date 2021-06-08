COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

泡麵粉包沒用先別丟！他用「1食物」搭配　秒變美味零嘴

▲泡麵的調味粉包沒用，只能丟掉嗎？就有位日本網友想出解決辦法，瞬間變出美味零嘴。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲泡麵的調味粉包沒用，只能丟掉嗎？就有位日本網友想出解決辦法，瞬間變出美味零嘴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 21:07:58

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，而大部分的泡麵裡都有一包湯頭的調味粉，有些人不愛加這些粉包，但丟掉又覺得浪費。對此，就有日本網友突發奇想，將調味粉包搭配「1食物」，沒想到竟相當美味，於是便上網分享創意吃法，貼文也引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日媒《grape》報導，日本有一名網友「@madaraudon」在《Twitter》表示，家中有多餘的三洋食品「鹽拉麵」口味的泡麵湯粉包，丟掉讓他覺得很浪費，於是靈機一動，到超商購買冷凍包薯條，回家加熱後倒入紙袋，接著加進調味粉包用力搖晃均勻，想不到竟得到一道美味的零嘴。

▲原PO將薯條及調味粉包倒入紙袋，搖晃均勻後，就可以得到美味的零嘴。（圖／翻攝自《@madaraudon》Twitter
▲原PO將薯條及調味粉包倒入紙袋，搖晃均勻後，就可以得到美味的零嘴。（圖／翻攝自《@madaraudon》Twitter ）
貼文曝光後，吸引5萬8千多名網友按讚，紛紛留言回應，「感覺很讚！馬上來試試」、「天才出現了！這個絕對會好吃」、「我很常泡麵的粉包都會剩下，學到了一招」、「粉包根本萬能調味料」、「不錯欸，可以試試看」。還有人看完嘗試不同的口味及組合，「跟炒飯的調味料也很搭喔」、「跟爆米花搭也很配」、「用味噌口味、醬油口味的粉包也很讚喔」。

▲原PO解釋，這個口味的調味粉包有在日本單獨售出，並不是買整碗泡麵。（圖／翻攝自《@madaraudon》Twitter
▲原PO解釋，這個口味的調味粉包有在日本單獨售出，並不是買整碗泡麵。（圖／翻攝自《@madaraudon》Twitter ）
另外，也有網友看到照片中調味粉包數量不少，好奇泡麵都去了哪裡？對此，原PO則回應，這個口味的調味粉包有在日本單獨售出，可以直接購買，所以自己並不是買整碗泡麵。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
78.87%21.13%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
59.2%40.8%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.54%69.46%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.47%28.53%
2021-06-05-2021-06-08
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀