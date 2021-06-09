法國國民議會總質詢　外長重申挺台參與國際組織

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高第耶接著指出，「因為台灣早在2019年12月就警示全球；因為台灣卓越地控制了疫情 … 因為台灣同時卓越地掌控了經濟危機，擁有2020年全球最強的經濟成長；最後，因為在我看來，健康優先於政治，而病毒沒有護照。我們應該分享資訊，促進學術交流，強化公衛觀察，和所有人一起，所以也和台灣」。
他說，「更讓人覺得可惜的是，世界衛生組織（WHO）明明有讓非國家實體的參與方法，且直到2016年，台灣也都參與了WHO的工作，然而之後卻再也沒接到邀請」。
高第耶也提到了日前參議院全數無異議通過的挺台決議案，「國民議會也將提出跨黨派的決議文提案，支持台灣參與世衛」。
外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）答詢時首先表示，法國自1964年戴高樂將軍開始，即承認中華人民共和國政府為中國的唯一代表，也和台灣沒有外交關係，這是一致的立場。
但對於台灣參與國際組織，勒德里安重申，「法國表示支持，尤其國際組織的參與身份條件允許，且台灣加入也符合國際社會的利益目標。參與世衛顯然就是如此，對抗疫情，集體行動才能全面顧及。如議員所說，我們也知道台灣在對抗疫情上的重要角色」。
外長接著強調，「有鑑於此，對於台灣無法參與日前舉辦的第74屆世界衛生大會，法國政府深感遺憾。台灣過去也有參與，而且台灣參與世界貿易組織（WTO）也沒有任何阻礙」。
勒德里安最後表示，「我們希望台灣未來能參與世界衛生組織的相關工作」。
高第耶再度回應勒德里安時說，「不只針對世衛，國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）也都是一樣的。台灣參與不僅有正當性，最重要的是，對我們都是有益的」。
這是國民議會史上第三次以台灣為專題的政府總質詢。第一次是1996年3月台海飛彈危機，第二次是去年2020年2月18日同樣由高第耶議員就台灣參與世衛案提問。相較上次間隔近1/4世紀，挺台議題經過1年多再度出現於民意殿堂，顯見台灣在法國國會的能見度越來越高。
不同於書面質詢，政府總質詢由議員向政府內閣口頭提出，內閣成員必須當場回答。（編輯：陳政一）1100609