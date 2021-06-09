重症壓力大！ICU醫師曝「醫療困境」：養兵千日用在一時

ICU（加護病房）醫師陳志金昨（8）日在臉書發文提到，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，「目前死亡率高是因為病人年紀大、重症比例高，重症的負荷壓力較大。過去，不少醫師不喜歡做重症。重症專科又辛勞，壓力又很大。重症在平常的量能是足夠的。但是，在這種大量重症病人湧入的時候，對醫療體系是相當的一個壓力。」他便利用這個機會，讓大家瞭解「重症醫療的困境」。





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陳志金表示，重症醫師和團隊經常是關在加護病房內和死神搏鬥。但是，民眾對重症醫師大都不瞭解，「重症」醫師還經常被誤認為是「急診」醫師，因此他才會成立這個粉專，刻意使用「ICU」這個名稱，出版《ICU重症醫療現場》，希望有更多的人，能瞭解、支持，甚至願意投入「重症」領域。他也提到，雖然重症界的前輩們，已經向衛福部爭取了多年，「重症專科」依然沒有被承認是「部定專科」，沒有獲得應有的名份與肯定，只有在重大災難或疫情時，像是SARS、流感、登革熱、塵爆、地震、火災、新冠肺炎時，才會偶爾被提起，災難、疫情過去了，這個「專科」又會再度被遺忘。





陳志金指出，最近大家在提到治療新冠病人氧合不佳的「超人姿勢」(正確的名稱叫「俯臥通氣Prone position ventilation」），它並不是什麼新的東西，它是嚴重肺炎、敗血症或是其他原因，合併「急性呼吸窘迫症候群」時的重要治療，行之有年，可以改善病人的死亡率，它不必使用什麼先進儀器或是高價藥物，但是卻很耗人力，每次俯臥需要3-5位護理師的協助。而這麼耗費人力的治療，各位知道，健保給付多少錢嗎？「『零元！』沒錯，耗費這麼多人力，尤其在新冠肺炎時，需要更多人穿著防護衣在做這件事，而做這件事的回報是：病人和家屬的感謝、病人的康復、醫療團隊的成就感，獨獨沒有任何金錢上的回饋！還願意這麼做的重症團隊，真的是很佛心。」





▲ICU醫師陳志金。（圖／翻攝自臉書粉專「Icu醫生陳志金」）

陳志金也提到，「高流量鼻導管供氧HFNC」在此次疫情中也扮演著很重要的角色，它的使用，讓病人有機會可以避免掉插管，同樣的，它也不是什麼新的東西。這個「好用的東西」，它的「導管」也是健保沒有給付的，醫院也不能向病人收費，要請病人家屬自行向醫療器材行購買（約三千元），佛心一點的醫院（或者病人經濟有困難、或有醫療糾紛的時候），醫院還會「自行吸收」。





陳志金透露，以上這兩項，醫學會這兩三年來，極力向健保署申請給付，都沒有通過。希望經由此次疫情，能夠讓官署瞭解這些處置的重要性，有機會通過給付。他更直言「不要在有需要的時候，才會想起重症醫師！重症醫療，是養兵千日用在一時的『基礎高速公路建設』，是需要花費來維護的。」他認為，對於重症醫療的不分，平日就要投入資源栽培、建立好的制度，等到萬一發生重大災難或是疫情的時候，才能夠發揮它的最大效能，同時坦言「如果，一次又一次，都是靠醫療團隊的『愛心』、『功德』與『使命』，那麼，很可能，我們就會看到越來越少人願意投入重症領域。」





文末，他也表示，自己只是有感而發，發發牢騷而已。「說好的，我們還是要堅守崗位，正向抗疫！」同時不忘感謝所有堅守崗位的抗疫伙伴們，尤其是重災區的ICU團隊，「向你們致敬！辛苦了！」（編輯：許苡晴）



