馬克宏當眾遭甩巴掌高EQ回應　兩涉案男子下場曝光

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8日訪問法國東南部德龍省（Drome）時，突然遭到一名男子甩巴掌，當時畫面曝光之後引起社會一片譁然。馬克宏事後回應「一切沒事」，希望淡化這件事情，不過兩名涉案男子將面臨3年監禁以及5萬美元（約台幣138萬元）的罰金。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合外媒報導，馬克宏在本月8日時到法國東南部德龍省一間餐飲學校進行交流。結束學校訪問行程後，馬克宏在離去之前，向當地民眾互動，卻被一名男子打了一記耳光，男子當時還大喊「打倒馬克宏」（A Bas La Macronie）。一旁隨扈見狀隨即撲上去壓制男子，並將馬克宏帶離人群。不過馬克宏似乎沒有受到影響，在混亂解除之後，又上前與民眾握手致意。





對此，馬克宏事後接受當地媒體採訪，試圖淡化這件事情，表示這是單一事件，「不應該讓這件事情佔據其他重要議題的討論空間」，強掉「一切沒事」。





法國政界不分朝野，都迅速譴責這起事件，法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示，這項舉動是對民主的侮辱。馬克宏最大的政治對手、極右派的瑪琳勒朋（Marine Le Pen）也抨擊這次的攻擊事件，認為襲擊總統是讓人無法接受的，直言「我們可以在政治上攻擊他，但在民主之下，任何對他暴力行為都應受到譴責」。





報導指出，2名28歲涉案男子都是「黃背心」運動成員，他們在當日下午被警方依暴力襲擊公職人員罪行逮補，未來也將面臨3年監禁以及5萬美元（約台幣138萬元）的罰金。



