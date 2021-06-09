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國產疫苗採購1千萬劑　高虹安質疑：無預算法源怎簽約？

▲民眾黨立委高虹安質疑，5月28日疾管署宣布與國產疫苗廠商簽約，採購聯亞、高端疫苗個500萬劑，但當時紓困條例尚未通過，在沒有法條通過、也沒預算下，中央如何簽約？為何這麼著急？（圖/翻攝高虹安臉書）
▲民眾黨立委高虹安質疑，5月28日疾管署宣布與國產疫苗廠商簽約，採購聯亞、高端疫苗個500萬劑，但當時紓困條例尚未通過，在沒有法條通過、也沒預算下，中央如何簽約？為何這麼著急？（圖/翻攝高虹安臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-09 11:02:40｜2021-06-09 11:10:49

國內疫情未見趨緩，三級警戒延長，行政院編列8400億元紓困預算，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中8日到立法院進行專案報告及總質詢，立院預計18日通過預算，針對國產疫苗部分，民眾黨立委高虹安質疑，5月28日疾管署宣布與國產疫苗廠商簽約，採購聯亞、高端疫苗各500萬劑，但當時紓困條例尚未通過，在沒有法條通過、也沒預算下，中央如何簽約？為何這麼著急？

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高虹安針對5約28日簽約採購1000萬劑國產疫苗，在預算不清楚、沒有國際搶貨壓力、二期還沒解盲的情況下，三問蘇貞昌、陳時中「到底在急什麼？」

根據5月28日衛福部次長薛瑞元答詢，去年編列的疫苗採購預算115.5億，已全數用罄於國際疫苗1981萬劑的採購，包含莫德納、COVAX以及AZ疫苗，高虹安質疑，高端、聯亞國產疫苗在5月28日採購一千萬劑的預算從何而來？

高虹安說，假如是用第3次追加預算支應，要等到5月31日立法院才三讀通過條例修法，提高預算上限至8400億，6月18日才預計通過第3次追加預算，追加預算還在立法院審查中，國產疫苗的簽約採購，法源和預算依據在哪裡？「為何不能多等半個月立法院通過追加的疫苗採購預算後再簽約？急什麼？」

高虹安也說，國產疫苗研發受補助20億元，補助計畫清楚寫明「應保障國內優先採購權利」，因此沒有國際搶貨之採購壓力，再問中央急什麼？

據了解，國產疫苗預計六月中才完成二期解盲，高虹安認為，如果解盲失敗，政府簽的合約如何處置，為何不能多等半個月看到解盲成果後再簽約？三問蘇貞昌、陳時中到底急什麼？

高虹安強調，等半個月預算就審查完畢，要照程序走，差半個月到底差在哪？

對此，陳時中回應，當初AZ疫苗也是還沒通過EUA（緊急使用授權）就預先採購，因為要確保廠商能夠開始準備相關藥劑，當然可以讓國產疫苗通過後再簽約，但是萬一解盲通過後，過個一年才準備，這樣前面的努力會變得沒有意義，因此衛福部與廠商3月就談相關程序。

蘇院長表示，國產疫苗採購預算是以前次追加預算中，可動支的餘額支應，不過當高虹安進一步追問「國產疫苗5月28日簽約金額到底是多少？」，蘇貞昌與陳時中皆未給予明確答覆。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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