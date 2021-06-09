中國力推「數位人民幣」挑戰美元　目標統治全球金融

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比特幣在中國市場蓬勃發展引起北京高層的關注，中國金融界一直在政府嚴格的管控下，但比特幣的初衷「去中心化」令北京擔憂權力會被下放，區塊鏈的技術也使得政府無法輕易干預。中國政府2017年以遏止洗錢犯罪為由，禁止代幣發行（ICO）和中國境內的加密貨幣交易。
今年5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布聯合聲明，界定虛擬貨幣為「商品」不應由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；禁止金融機構、支付機構等單位，不得提供虛擬貨幣產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務，或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務。
由於比特幣等虛擬貨幣常藉由網路進行交易，中國官方的聲明也要求互聯網（網路）平台企業不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所，甚至商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務也被禁止。
「挖礦大省」內蒙古政府也因為挖礦耗電被點名進行改善，公部門今年3月起連發3個公告，全力打擊挖礦；5月25日內蒙古發布《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（征求意見稿）》，目標全面中止虛擬貨幣挖礦和其他交易行為。
中國業內人士分析解讀，內蒙古此番對挖礦的強硬手腕背後是來自碳達峰和碳中和的政策壓力。一直以來，虛擬貨幣「挖礦」行為屢屢因耗電量巨大飽受爭議，就連官媒《新華社》也在近期發文批評挖礦付出的巨大能源耗損。
中國政府加強管控虛擬貨幣的同時，也在大力推行中央發行的「數位人民幣」。中國人民銀行官員表示，數位人民幣的和比特地很大的不同是，不使用區塊鏈技術，仍然使用實名制。
國際貨幣基金組織（IMF）中國部前負責人普拉薩德（Eswar Prasad）分析，中國推行數位人民幣實際上是想確保央行資金的重要地位。如果數位人民幣成功了，中國央行就有新的權力制定促進經濟增長的新型貨幣政策，例如，透過程式編輯讓數位貨幣貶值，刺激民眾立刻消費。
數位人民幣可以消除北京對虛擬貨幣「去中心化」的擔憂，同時掌握督資金流動的權力，每一筆交易都必須實名登記，連買杯咖啡都逃不過「老大哥」的法眼。部分經濟學家還分析，中國推行數位人民幣還能將其推行至全球，增加對美元的競爭力。
2020年4月中國在4個城市允許商業銀行現金兌換數位貨幣、帳戶餘額檢查和支付，進行數位人民幣的測試，並在8月份擴大至28個城市。今年5月「五五購物節」北京和上海陸續發放數十萬份的數位人民幣「紅包」，數位貨幣逐漸成為中國民眾的日常，就像阿里巴巴的支付寶或騰訊的微信支付。
《金融時報》報導指出，美國用戶可能不願意使用數位人民幣，但受到一帶一路影響的亞洲、拉丁美洲和非洲部分地區可能會願意採用。過去一年新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，中國藉由「疫苗外交」加強在各地區的影響力。現在虛擬貨幣競爭成為新戰場，美國卻相對在這領域落後，如果中國抓住先發優勢，滿足世界使用虛擬貨幣結算國際金融交易，以及擁有數位資產的需求，數位人民幣的吸引力可能會急劇上升。
宏觀經濟學家艾肯格林（Barry Eichengreen）分析，當貨幣具有穩定、廣泛流通的特性，並獲得一個國家的支持，成為國家與國家之間的安全聯繫時，就會成為受到重視的儲備資產。目前中國政府對貨幣保持了相對穩定的政策，過去外國人缺乏人民幣計價的資產，是推廣人民幣的一大阻礙，但中國將開放讓外資參與15兆美元的國內債券市場，成為推動人民幣流通的助力。
而在以人民幣計價的貿易上，中國透過「一帶一路」大量向外國提供貸款，一方面擴大人民幣融資項目，另一方面也加強了地緣政治和中國影響力。新冠肺炎疫情導致許多國家財政赤字增長，美國也被迫採取更寬鬆的貨幣政策，拜登政府推出鉅額振興方案和短期利率長期維持零的情況下，持續對美元價值造成壓力。數位化人民幣的增長，可能對國際經濟帶來長久性的影響與變革。
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