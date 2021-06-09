進浴室驚見賓士貓倒吊拉門　媽嘆：牠志願是當「蝙蝠俠」

賓士貓果然是「喵界二哈」！網友Emma Yeh養了一隻4歲的公貓「チマキChimaki」，黏人又好動的牠這天趁馬麻進浴室時，竟然跳上乾濕分離的拉門「玩倒吊」，讓Emma看了忍不住感嘆：「

我兒子生平的志願是當蝙蝠俠……牠的背景可以換成高譚市嗎？

」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友Emma在名古屋工作時，領養了賓士貓「Chimaki」。（圖／網友Emma Yeh授權提供）

× ▲網友Emma在名古屋工作時，領養了賓士貓「Chimaki」。（圖／網友Emma Yeh授權提供）

大時牠們一起搬回新竹時，Chimaki都能乖乖地坐飛機不吵鬧，讓Emma覺得很神奇。

▲Emma家中還有一隻13歲的邊境牧羊犬Vanilla，Chimaki很喜歡找姊姊玩，即使姊姊覺得牠是小屁孩不理牠，牠也愛黏在人家身邊。（圖／網友Emma Yeh授權提供）

× ▲Emma家中還有一隻13歲的邊境牧羊犬Vanilla，Chimaki很喜歡找姊姊玩，即使姊姊覺得牠是小屁孩不理牠，牠也愛黏在人家身邊。（圖／網友Emma Yeh授權提供）

不過Chimaki有一個怪癖，就是喜歡趁馬麻進浴室時，跟著一起溜進去，然後跳上淋浴間的拉門找她玩耍。日前牠又故技重施，只不過玩了一陣子之後想下來時沒站好，不小心學「蝙蝠」一樣倒吊在拉門桿上，讓Emma看了不禁感嘆：「

全能的可愛網友們，我兒子生平的志願是當蝙蝠俠，可以幫牠圓夢，P圖讓牠看起來更厲害一點嗎？現在是浴室，牠的背景可以換成高譚市嗎？

」。

▲Chimaki有一個怪癖，就是喜歡趁Emma進浴室時，跑到拉門上看馬麻跟她玩耍，日前Chimaki玩到一半突然倒吊在拉門上……（圖／網友Emma Yeh授權提供）

× ▲Chimaki有一個怪癖，就是喜歡趁Emma進浴室時，跑到拉門上看馬麻跟她玩耍，日前Chimaki玩到一半突然倒吊在拉門上……（圖／網友Emma Yeh授權提供）

▲Chimaki：偶是蝙蝠俠，維護世界和平就靠本喵惹！（圖／網友Emma Yeh授權提供）

× ▲Chimaki：偶是蝙蝠俠，維護世界和平就靠本喵惹！（圖／網友Emma Yeh授權提供）

Chimaki的照片在短短一星

期就吸引超過3萬人次按讚分享，果真有許多P圖高手忍不住技癢替牠後製各種情境背景，另外也有不少網友笑說：「天啊太可愛了！！！賓士真的技能超多啦

▲網友發揮巧思，替Chimaki後製蝙蝠俠背景！（圖／翻攝自網友廖子誼）

× ▲網友發揮巧思，替Chimaki後製蝙蝠俠背景！（圖／翻攝自網友廖子誼）

▲Chimaki：有人在招喚本喵，出動！（圖／翻攝自網友朱佩珊）