查新冠源頭　美前副國安顧問：間接證據指向武漢實驗室

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，近日美國拜登政府要求情報單位重新徹查疫情源頭，再度掀起病毒是否從中國武漢的實驗室外洩的討論。美國國內持續關注源頭問題，美國前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）認為，美國目前已經掌握大量間接證據，顯示出新冠病毒（SARS-CoV-2）來自武漢實驗室的可能性已經高於自然起源，建議美國國會成立跨黨派調查委員會進行徹查。





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綜合外媒報導，博明8日時在美國參議院參與一場關於美中戰略競爭的聽證會，博明在聽證會上發表看法，他認為多數的間接證據，有利於新冠病毒是起源於實驗室的假設，而並非一個自然的人畜共患事件。





博明直言，他認為中國不希望美國找到疫情發生原因的真相，表示美國應該要盡快成立跨黨派的調查委員會，就病毒來自武漢實驗室的理論進行全面徹查。





▲美國前國安顧問博明（中）在聽證會上指出，美國掌握大量間接證據顯示新冠病毒來自武漢實驗室的可能性非常高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）在同一場聽證會上回應博明，表示他認為所有證據都指向病毒是從武漢實驗室洩漏，而中共政權應該為此負責。柯頓表示雖然他很懷疑美國能否掌握病毒來自武漢實驗室的直接證據，但根據常識做出合理推斷，病毒是源自於武漢實驗室，而中國要為了向世界釋放病毒面臨嚴重後果。





美國國務卿布林肯先前在美國新聞節目《Axios on HBO》表示，美國拜登政府決心徹查疫源，還會追究中國政府的責任。並且指出中國到現在，不論是國際調查員和專家的病毒溯源工作、訊息分享方面，都沒有提供世界所需的透明度。





不過中國一直以來極力否認新冠病毒是從武漢實驗室外洩，中國官媒更不斷批評美國是在利用病毒起源進行「政治炒作」。









