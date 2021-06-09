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北市某診所半夜開放一般民眾打疫苗？黃珊珊回應了

▲台北市某診所傳出私下為不符合新冠肺炎疫苗施打資格的一般民眾施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲台北市某診所傳出私下為不符合新冠肺炎疫苗施打資格的一般民眾施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

記者丁上程/綜合報導

2021-06-09 11:39:56

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，而現階段有效控制疫情的方法，就是全面施打疫苗。不過由於現階段疫苗缺乏，僅只有防疫指揮中心規範的一至三類第一線人員才可以施打。不過現在卻有消息傳出北市某診所，在昨（8）日晚間開放一般民眾施打新冠肺炎疫苗，疑似未合乎相關規範，就連疫苗來源為何也不清楚。對此台北市副市長黃珊珊今天上午回應，若該診所施打對象並未合乎規範，將會進行查處並重罰。

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根據《自由時報》報導指出，昨天晚間位在台北市的某家診所，晚間九點多十點還有民眾大排長龍，據了解該診所開放一般民眾施打新冠肺炎疫苗，且不需要具備一至三類第一線人員的身份。也因此民眾互相呼朋引伴來排隊，更有人直到晚上11點還在現場等待接種疫苗。不過面對詢問，該診所改口表示並非施打新冠肺炎疫苗，而是「肺炎鏈球菌疫苗」。

而對於診所疑似為未符合資格的民眾施打疫苗一事，台北市副市長黃珊珊表示，該診所的確為北市接種疫苗的合約醫院，且當時提供疫苗是為了讓診所協助第一到三類相關防疫人員施打，如果該診所施打對象不符合條件的話，北市府方面會進行相關調查，若屬實會給予重罰。

▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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