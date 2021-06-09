北市某診所半夜開放一般民眾打疫苗？黃珊珊回應了

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，而現階段有效控制疫情的方法，就是全面施打疫苗。不過由於現階段疫苗缺乏，僅只有防疫指揮中心規範的一至三類第一線人員才可以施打。不過現在卻有消息傳出北市某診所，在昨（8）日晚間開放一般民眾施打新冠肺炎疫苗，疑似未合乎相關規範，就連疫苗來源為何也不清楚。對此台北市副市長黃珊珊今天上午回應，若該診所施打對象並未合乎規範，將會進行查處並重罰。





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根據《自由時報》報導指出，昨天晚間位在台北市的某家診所，晚間九點多十點還有民眾大排長龍，據了解該診所開放一般民眾施打新冠肺炎疫苗，且不需要具備一至三類第一線人員的身份。也因此民眾互相呼朋引伴來排隊，更有人直到晚上11點還在現場等待接種疫苗。不過面對詢問，該診所改口表示並非施打新冠肺炎疫苗，而是「肺炎鏈球菌疫苗」。





而對於診所疑似為未符合資格的民眾施打疫苗一事，台北市副市長黃珊珊表示，該診所的確為北市接種疫苗的合約醫院，且當時提供疫苗是為了讓診所協助第一到三類相關防疫人員施打，如果該診所施打對象不符合條件的話，北市府方面會進行相關調查，若屬實會給予重罰。



