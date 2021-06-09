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全球最宜居城市排行　奧克蘭踢掉維也納拔頭籌

▲紐西蘭首都奧克蘭。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲紐西蘭首都奧克蘭。（圖／翻攝自 Pixabay）

中央社

2021-06-09 15:20:39

（中央社倫敦9日綜合外電報導）經濟學人資訊社（EIU）今天公布2021年全球最宜居城市排行榜，紐西蘭最大城市奧克蘭、日本大阪和澳洲阿得雷德名列前3，將蟬聯冠軍數年的奧地利首都維也納踢出10名外。

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研究顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行對全球最宜居城市排名影響甚鉅。名列前茅的奧克蘭、大阪、阿得雷德以及紐西蘭首都威靈頓，都迅速採取行動因應疫情。

經濟學人資訊社在聲明中說：「奧克蘭成功遏止COVID-19疫情，使社會維持開放狀態，得分優異，因而在榜單拔得頭籌。」

「紐西蘭實施嚴格的封鎖措施，使社會得以重新開放，讓奧克蘭和威靈頓等城市居民享受著與疫情爆發前類似的生活。」

奧克蘭上一次擠進前10名是在2017年，當時名列第8；今年排名第8的是澳洲墨爾本和瑞士日內瓦。

維也納2018年擠下墨爾本，一舉成為全球最宜居城市。在這項針對140個都會中心進行的調查中，維也納和墨爾本數年來一直不相上下。然而，經濟學人資訊社指出：「歐洲城市在今年度排行榜的表現特別糟糕。」

研究提到：「自2018年起蟬聯全球最宜居城市冠軍的維也納如今掉到第12名。排名下降幅度最大的前10名中，有8個是歐洲城市。」

歐洲城市中，名次下滑最多的是德國北部港市漢堡，退步34名至第47名。

經濟學人資訊社說，「醫療資源壓力」導致歐洲城市名次後退；德國和法國大多數城市因醫療資源壓力增加，「醫療保健」得分下滑。歐洲衛生體系面臨的壓力，也對文化和整體宜居性產生了連鎖反應。

歐盟在推動疫苗接種計畫上面臨諸多挑戰，包括奧地利在內等許多成員國封城次數多於預期，有損其城市在「文化與環境」方面的得分。另外4項評估指標分別是穩定性、醫療保健、教育和基礎設施。

拜遏止疫情蔓延和快速推動疫苗接種計畫所賜，美國夏威夷首府檀香山排名第14，是名次上升最多的城市，進步了46名。

而在全球最宜居城市排行榜的另一端，飽受戰火、貧窮和政治動盪荼毒的城市吊車尾，由敘利亞首都大馬士革墊底；敘利亞內戰砲火迄今未歇，大馬士革仍然是生活最艱困的城市。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100609

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