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內湖某電視台攝影死後確診　北市機動快篩隊進駐普篩

▲台北市內湖某電視台驚傳一名工程攝影猝死在廁所內，而在事後進行PCR檢驗時呈陽性確診反應。北市府9日下午也出動機動快篩隊，對該電視台員工進行普篩。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北市內湖某電視台驚傳一名工程攝影猝死在廁所內，而在事後進行PCR檢驗時呈陽性確診反應。北市府9日下午也出動機動快篩隊，對該電視台員工進行普篩。（圖／NOWnews資料照片）

記者丁上程／台北報導

2021-06-09 12:13:05

台北市內湖區某家電視台，日前傳出一名攝影在電視台內廁所猝死一事。雖然當時電視台方面表明，該名攝影猝死與新冠肺炎無關，不過PCR檢驗出爐後，該名攝影證實為陽性確診。除了當時到場處理的員警，以及電視台內部的接觸者被匡列自主健康管理外，北市機動快篩隊也隨即進駐，將在今（9）日下午起針對該電視台人員進行全面普篩。

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根據了解，該電視台的攝影平時為攝影棚內的工程攝影，7日傳出在廁所內猝死。而該電視台第一時間對內部員工表示，該攝影並非新冠肺炎確診，請同仁不需慌張；而在警方依照SOP通報衛生單位並進刑事相驗，8日晚間PCR檢測結果出爐，劉姓攝影生前確診新冠肺炎。該電視台也隨即進行大規模清消，並在晚間直接聯絡台北市政府高層，希望能提供快篩等相關援助。

而台北市政府方面也證實，目前已經在該電視台的中庭進行相關佈置，將在下午開始進行篩檢。根據了解，由於該電視台從疫情爆發時，就採取分流上班的模式，將相關記者拆成兩組，並且分別在不同地點工作，也因此並非所有員工都受到影響。

▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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