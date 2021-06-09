內湖某電視台攝影死後確診　北市機動快篩隊進駐普篩

台北市內湖區某家電視台，日前傳出一名攝影在電視台內廁所猝死一事。雖然當時電視台方面表明，該名攝影猝死與新冠肺炎無關，不過PCR檢驗出爐後，該名攝影證實為陽性確診。除了當時到場處理的員警，以及電視台內部的接觸者被匡列自主健康管理外，北市機動快篩隊也隨即進駐，將在今（9）日下午起針對該電視台人員進行全面普篩。





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根據了解，該電視台的攝影平時為攝影棚內的工程攝影，7日傳出在廁所內猝死。而該電視台第一時間對內部員工表示，該攝影並非新冠肺炎確診，請同仁不需慌張；而在警方依照SOP通報衛生單位並進刑事相驗，8日晚間PCR檢測結果出爐，劉姓攝影生前確診新冠肺炎。該電視台也隨即進行大規模清消，並在晚間直接聯絡台北市政府高層，希望能提供快篩等相關援助。





而台北市政府方面也證實，目前已經在該電視台的中庭進行相關佈置，將在下午開始進行篩檢。根據了解，由於該電視台從疫情爆發時，就採取分流上班的模式，將相關記者拆成兩組，並且分別在不同地點工作，也因此並非所有員工都受到影響。



