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敘利亞媒體：已啟動防空系統因應以色列侵略

▲敘利亞當地媒體報導，為因應以色列對首都大馬士革的「侵略」，敘利亞防空系統已啟動。圖為2019年11月首都大馬士革遭以色列空襲資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲敘利亞當地媒體報導，為因應以色列對首都大馬士革的「侵略」，敘利亞防空系統已啟動。圖為2019年11月首都大馬士革遭以色列空襲資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-09 15:16:18

（中央社大馬士革8日綜合外電報導）敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）今晚報導，為因應以色列對首都大馬士革的「侵略」，敘利亞防空系統已啟動。

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敘利亞新聞社報導，以色列軍機從黎巴嫩領空進入敘國，還稱「大馬士革發生爆炸」，但並未提到任何死傷或損害。

總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）通報，「以色列攻擊（敘利亞）軍事陣地後，大馬士革及城市周圍都感受到強大爆炸威力」。

據敘利亞人權瞭望台組織說法，以色列空襲瞄準鄰近大馬士革國際機場的區域，以及敘利亞空軍駐紮在距離大馬士革約50公里的杜邁爾（Dumayr）軍營，爆炸地點在軍火庫。

敘國荷姆斯省（Homs）南部也遭空襲，哈瑪省（Hama）和拉塔基亞省（Latakia）部分地區也感覺得到爆炸。

敘利亞人權瞭望台組織表示，空襲導致荷姆斯省人員傷亡，搜救團隊已前往被攻擊鎖定地點；但目前沒有確切傷亡數字。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（RamiAbdul Rahman）向法新社說明，自以色列與巴勒斯坦伊斯蘭運動組織「哈瑪斯」（Hamas）近期在加薩（Gaza）交戰之後，這是以色列首度攻擊敘利亞。以色列與哈瑪斯上月爆發衝突，歷時11天才停火。

鮮少承認攻擊敘國的以色列軍方告訴法新社：「我們不對外媒報導置評。」

敘利亞於2011年爆發內戰，相鄰的以色列自此就在敘利亞領土上執行數以百計的空襲，瞄準敘國政權所在地、伊朗盟軍及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）運動成員。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100609

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