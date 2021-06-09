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NBA／隊史第一！米契爾轟45分　爵士逆轉快艇拿下G1

▲爵士一哥Donovan Mitchell(米契爾)轟下45分，率隊以112:109逆轉快艇拿下次輪G1。（圖／美聯社／達志影像）
▲爵士一哥Donovan Mitchell(米契爾)轟下45分，率隊以112:109逆轉快艇拿下次輪G1。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-09 13:20:33

NBA季後賽次輪首戰，西區頭號種子爵士主場迎戰快艇，靠著一哥Donovan Mitchell(米契爾)轟下45分，當家中鋒Rudy Gobert終場前賞了對手「大火鍋」，聯手率隊以112:109逆轉獲勝，系列賽1比0拔得頭籌。

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快艇首輪和獨行俠拚到搶七才勝出，招牌的團隊戰力今天上半場嶄露無遺，替補登場的Luke Kennard攻下11分，明星前鋒「可愛」Kawhi Leonard挹注9分，上半場打完，快艇以60:37領先爵士，

易籃後，風雲變色，爵士一哥Mitchell跳出來接管大局，第三節獨拿16分，爵士單節攻下32:19追平比分，決勝節，雙方你來我往，Mitchell持續飆分，爵士一度領先雙位數。

比賽倒數1分鐘，Leonard先入切入上籃，接著Paul George飆進三分球，快艇追到只差3分，快艇最後一波進攻，Marcus Morris Sr.三分線外倉皇出手，遭Gobert上前封阻，終場爵士以3分之差險勝。

Mitchell今天上場37分鐘，30投16中，包含三分球15投中6，高效繳出45分5助攻，這也是他生涯第3次在季後賽砍下至少45分，隊史第1。Gobert貢獻10分12籃板。

快艇方面，Leonard攻下全隊最高23分7籃板，George包辦20分10籃板，未能在下半場延續攻勢是落敗主因。

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