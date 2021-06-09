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溏心蛋自己做常失敗！掌握「2秘訣」零失誤：上桌被秒殺

▲溏心蛋是不少人愛吃的蛋料理之一，但要自己製作其實難度還算蠻高。（圖／取自pixabay）
▲溏心蛋是不少人愛吃的蛋料理之一，但要自己製作其實難度還算蠻高。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 13:39:13

雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，包含用水煮的茶葉蛋、水煮蛋、溏心蛋；油煎的荷包蛋、滑蛋，甚至到用蒸的蒸蛋。其中，溏心蛋因為中間那半熟的蛋黃相當順口，常常讓人想要一顆接一顆，不過實際上若要自己做溏心蛋其實沒那麼容易，相信不少人都有失敗的經驗。對此，就有網友分享其烹飪秘訣，貼文引發熱議。

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一名網友在「廚藝公社」貼文指出「每次做溏心蛋，不到五分鐘就被朋友秒殺了，其實製作溏心蛋難度在於，控制煮蛋的時間跟剝殼，但其實沒這麼困難，首先準備8顆雞蛋，接著將雞蛋輕輕放入鍋中，水蓋過蛋，加入適量鹽巴，開大火計時七分三十秒，水滾了之後就轉小火，這邊建議要拿常溫蛋，不然冰冰的蛋遇到熱水會裂開導致失敗。」

「起鍋之後，很多人在剝殼這邊卡關，只需要將蛋撈起之後沖生飲水冷卻之後就會變得很好剝，有些人會說還是很難剝，那可能是你的蛋過於新鮮造成殼沾黏，可在煮之前在鈍的地方（氣室）稍微敲一下，在水裡也能輕易剝殼喔！然後將剝好的蛋放入煮好的醬汁，用乾淨的塑膠袋綁起來擠出多餘的空氣，醃一到兩天就可以吃了！」

▲原PO分享自己動手製作的溏心蛋，讓不少網友看了口水直流。（圖/廚藝公社）
▲原PO分享自己動手製作的溏心蛋，讓不少網友看了口水直流。（圖/廚藝公社）
至於醬料部分，原PO是使用醬油140ml、味霖100ml、糖30g以及清酒2大匙（也可用米酒替代），在煮蛋之前將這些材料煮滾備用即可。貼文曝光後，引發不少網友留言「吼！我就是剝蛋殼十顆破十顆啦！我都沒有衝冷水冷卻就剝了啦」、「新鮮蛋真的比較不好剝，感謝分享」、「看起來好好吃....改天來試試看，謝謝分享」、「溏心蛋真的是我的最愛...終於有食譜了！明天來做看」、「明天揪媽媽做做看，看起來超好吃」。（編輯：張嘉哲）

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