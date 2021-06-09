慶祝中共建黨百年　數十部主旋律電影蓄勢待發

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報導指出，第24屆上海國際電影節將於6月11日正式開幕，黃建新執導，以「上海舉行中國共產黨第一次全國代表大會、宣告中國共產黨成立」為背景的「1921」被選為開幕片。
據上海國際電影節官方發布，這部作品藉由描繪百年前的有志青年們不畏犧牲、救亡圖存的奉獻精神，向觀眾闡述「中國共產黨的成立正是為爭取民族獨立、人民解放的使命而誕生的歷史必然」。
此外，還有多部作品雖然正在拍攝或後製，趕不上7月1日的黨慶，但是也已宣布將在今年下半年陸續上映。
影視作品向來是中共用來進行政治宣傳的重要工具，每每遇到重大歷史事件時，以樣板電影讚頌或紀念，喚起中國民族情緒，已是「標準作業程序」。因此，以慶祝「建黨百年」為題材的主旋律影視作品，理所當然成為中共影視主管部門重點扶持對象。
今年4月間，中共中央辦公廳發布「關於慶祝中國共產黨成立100周年組織開展『永遠跟黨走』群眾性主題宣傳教育活動的通知」的文件，強調要以「永遠跟黨走」為主題，組織開展「形式多樣、內容豐富」的群眾性主題宣傳教育活動。相關活動要在6、7月間「形成高潮」。
除了電影之外，不少主旋律電視劇也搭上了建黨百年的列車，準備「彰顯紅色基因，說好中國故事」。
報導指出，6日開幕的第27屆上海電視節，其中一個重要的策展主題就是「建黨百年」。現場不但展出50部由國家廣播電視總局推薦，慶祝建黨百年的電視劇，並宣布從6月起將在100多個國家的電視台及新媒體平台播出。
此外，包含「誕生在上海」、「誕生地」、「播火1920」等多部與「黨誕生於上海」的歷史有關紀錄片，也會在上海廣播電視台接力播出。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1100609