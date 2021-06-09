不滿學歷「貶值」！中國3省15校學生抗議爆流血衝突

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南京師大南北學院在校學生表示，大約有3000至4000人參與抗議，負責解釋説明工作的學院院長被學生扣留30多個小時，但6日原本氣氛還算和平，直到警方7日突然封鎖校門，學生被困在校內與執法人員爆發衝突。
網路上有影片顯示，公安用警棍、胡椒噴劑驅趕學生，還有女學生的頭髮遭到拉扯。網路評論指出，不少學生用本科成績進入大學，唸書4年繳交10萬人民幣的學費，學校一轉設，可能導致他們學歷貶值，不僅對考研究所扣分，更讓學生難以參加限制本科日校生參與的公務員考試，進入職場也會因為非本科生面臨更大的阻礙。
中國江蘇省丹陽市公安局8日在官方微博通報，6月6日下午，南京師範大學中北學院部份學生因對獨立學院與高職院校合並轉設工作不滿，在校內聚集，並將學院院長常青扣留，限制其人身自由達30多小時，隨後省教育廳和南京師範大學分別發佈暫停獨立學院與高職院校轉設工作和終止合併的公告。為維護校園秩序以及被困人員安全，公安採取必要手段將被困人員帶離，後立即送醫院救治。
除了南京師大中北學院，浙江財經大學東方學院、浙江工商大學杭州商學院、江蘇師範大學科文學院、南京中醫藥大學翰林學院、南昌航空大學等至少15個學校都計畫轉設，引起在學生、畢業生抗議。在重重壓力下，浙江省教育廳發布通告，全面暫停獨立學院與職業院校合併轉設為職業技術大學的工作。
由於中國6月7日至9日正好舉行高考，大學轉設一事引起社會的熱烈討論，由於中國大學競爭激烈，不少網路輿論對學生偏向同情；但由於南京師大中北學院抗議演變成暴力衝突，一些人指責學生是「廢青」、不尊重師長，還衍生出境外勢力介入的陰謀論。