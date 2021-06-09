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不滿學歷「貶值」！中國3省15校學生抗議爆流血衝突

▲南京師範大學中北學院的學生在校內拉起橫幅，抗議學校與高職院校合併的計畫。（圖／翻攝自微博）
▲南京師範大學中北學院的學生在校內拉起橫幅，抗議學校與高職院校合併的計畫。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-09 14:07:05

中國職場十分重視新鮮人的學歷，近期江蘇、浙江、山東近來推動獨立學院合併改制為職業技術院校，一些大學生擔憂自己可能從「本科生」降格成為「專科生」，發起維權抗議，更有學校的示威活動升溫，一度與公安爆發流血衝突，引起各界關注。

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綜合中國媒體報導，南京師範大學中北學院週日（6）因為不滿學院與高等職業院校合拼轉設工作，聚集在校內抗議，拉起「南師中北絕我前途！拒絕職本，還我普本！」的橫幅標語。抗議持續多時，當地公安派且大量人力包圍學生，雙方一度發生衝突，導致多名學生頭部受傷流血。

南京師大南北學院在校學生表示，大約有3000至4000人參與抗議，負責解釋説明工作的學院院長被學生扣留30多個小時，但6日原本氣氛還算和平，直到警方7日突然封鎖校門，學生被困在校內與執法人員爆發衝突。

網路上有影片顯示，公安用警棍、胡椒噴劑驅趕學生，還有女學生的頭髮遭到拉扯。網路評論指出，不少學生用本科成績進入大學，唸書4年繳交10萬人民幣的學費，學校一轉設，可能導致他們學歷貶值，不僅對考研究所扣分，更讓學生難以參加限制本科日校生參與的公務員考試，進入職場也會因為非本科生面臨更大的阻礙。

▲（圖／翻攝自微博）
▲各地學校的學生在網路上發文，拒絕大學轉為職業學校。（圖／翻攝自微博）
中國江蘇省丹陽市公安局8日在官方微博通報，6月6日下午，南京師範大學中北學院部份學生因對獨立學院與高職院校合並轉設工作不滿，在校內聚集，並將學院院長常青扣留，限制其人身自由達30多小時，隨後省教育廳和南京師範大學分別發佈暫停獨立學院與高職院校轉設工作和終止合併的公告。為維護校園秩序以及被困人員安全，公安採取必要手段將被困人員帶離，後立即送醫院救治。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國南京師範大學中北學院因為計畫與高職院校合併，引起學生不滿抗議。（圖／翻攝自微博）
除了南京師大中北學院，浙江財經大學東方學院、浙江工商大學杭州商學院、江蘇師範大學科文學院、南京中醫藥大學翰林學院、南昌航空大學等至少15個學校都計畫轉設，引起在學生、畢業生抗議。在重重壓力下，浙江省教育廳發布通告，全面暫停獨立學院與職業院校合併轉設為職業技術大學的工作。

▲（圖／翻攝自微博）
▲浙江財經大學的學生在街道上拉起橫幅抗議；浙江財經大學後宣布中止與高職院校合併的計畫。（圖／翻攝自微博）
由於中國6月7日至9日正好舉行高考，大學轉設一事引起社會的熱烈討論，由於中國大學競爭激烈，不少網路輿論對學生偏向同情；但由於南京師大中北學院抗議演變成暴力衝突，一些人指責學生是「廢青」、不尊重師長，還衍生出境外勢力介入的陰謀論。

▲（圖／翻攝自微博）
▲爆發衝突的南京師大中北學院事件引起眾人關注。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友在微博上的評論，多家學校計畫轉設，不少人能夠理解學生擔憂前程受到影響。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友在微博上的評論。（圖／翻攝自微博）
 

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