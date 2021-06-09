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避免群聚感染成社區破口　屏東縣啟動六處移工快篩站

▲屏東縣政府考量移工群聚感染，自今天9日起至11日連三天，在全縣重點工業區或鄰近地區設置6處移工快篩站全面篩檢。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.09）
▲屏東縣政府考量移工群聚感染，自今天9日起至11日連三天，在全縣重點工業區或鄰近地區設置6處移工快篩站全面篩檢。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.09）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-09 15:27:21

近期傳出移工群聚染疫，屏東縣政府考量移工群聚感染，自今天9日起至11日連三天，在全縣重點工業區或鄰近地區設置6處移工快篩站全面篩檢。縣長潘孟安強調，每一位移工對產業鏈來說都十分重要，希望在最快速的時間內篩檢完畢，也呼籲，有移工的企業都要做好篩檢，同時加強宣導移工休假時避免跨縣市的移動及群聚，降低染疫的風險。

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▲縣長潘孟安9日上午前往屏東科技產業園區篩檢站，視察動線及篩檢狀況，移工都能配合現場人員指揮接受篩檢，排隊等候時也能保持安全社交距離。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安9日上午前往屏東科技產業園區篩檢站，視察動線及篩檢狀況，移工都能配合現場人員指揮接受篩檢，排隊等候時也能保持安全社交距離。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.09）
潘孟安9日上午前往屏東科技產業園區篩檢站，視察動線及篩檢狀況，移工都能配合現場人員指揮，井然有序接受篩檢，排隊等候時也能保持安全社交距離。

屏東縣政府勞動暨青年發展處指出，因應疫情變化及降低移工群聚感染風險，縣府結合縣內各工業區及醫療院所，規劃設置6個社區篩檢站，包含屏東科技產業園區篩檢站、國仁醫院社區篩檢站(屏東工業區)、內埔工業區篩檢站、屏南工業區篩檢站以及新園社區篩檢站等。

其中，里港篩檢站自6月5日起即媒合企業移工前往篩檢，目前已篩檢九如、里港、長治、鹽埔等鄉鎮約103位，9日起六處社區篩檢站同步啟動，預計3天內完成縣內78家企業3589位移工篩檢，首日篩檢人數1313人。

另外，有鑑於北部發生之醫療暴力行為，屏東縣警察局內埔分局長蔡耀順率員警到內埔工業區篩檢站警戒，防止暴力行為發生。

▲有鑑於北部發生之醫療暴力行為，內埔警分局員警也在內埔工業區篩檢站全副武裝警戒。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲有鑑於北部發生之醫療暴力行為，內埔警分局員警也在內埔工業區篩檢站全副武裝警戒。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.06.09）
而許多移工因語言及國籍文化不同，更需多一份關心，縣府近日公布確診者足跡時，即率先設置多國語言翻譯各項防疫圖卡，透過官方Line發送，並請雇主、仲介協助轉發，縣府團隊也搭配翻譯人員，巡查移工常聚會地點，向移工朋友說明最新疫情，及宣導防疫措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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