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爆特權施打疫苗　蔡英文：輪到你再去打！

▲近期爆出特權施打疫苗的案例，兼任民進黨主席的總統蔡英文在9日主持中常會時就呼籲「輪到你在去打」。（圖／民進黨中央黨部提供）
▲近期爆出特權施打疫苗的案例，兼任民進黨主席的總統蔡英文在9日主持中常會時就呼籲「輪到你在去打」。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-09 15:40:45｜2021-06-09 16:15:13

近期爆出一些利用特權插隊打疫苗的案例，身兼民進黨主席的總統蔡英文在今（9）日的民進黨中常會中就要求黨公職作為表率，且在地方向民眾宣導「輪到你，再去打」。

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蔡英文在民進黨中常會中表示，在全球疫苗供貨緊張的情況下，台灣還是努力透過外交管道，跟美、日爭取了緊急供應將近200萬劑疫苗；國產疫苗的部分，蔡英文也再次強調，安全、有效，是疫苗上市的基本條件，且尊重科學證據，有一分證據、說一分話。這不僅是政府的責任，也希望社會大眾都抱持這樣的態度。

另外，蔡英文說她也注意到，近期的疫苗施打，有些對特權及施打效率的質疑。蔡英文強調，中央明定的接種順序是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打。「我們是執政黨，更要做表率」請黨公職在地方宣導，依序施打，「輪到你，再去打」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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