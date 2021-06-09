爆特權施打疫苗　蔡英文：輪到你再去打！

近期爆出一些利用特權插隊打疫苗的案例，身兼民進黨主席的總統蔡英文在今（9）日的民進黨中常會中就要求黨公職作為表率，且在地方向民眾宣導「輪到你，再去打」。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-09 15:40:45｜2021-06-09 16:15:13
蔡英文在民進黨中常會中表示，在全球疫苗供貨緊張的情況下，台灣還是努力透過外交管道，跟美、日爭取了緊急供應將近200萬劑疫苗；國產疫苗的部分，蔡英文也再次強調，安全、有效，是疫苗上市的基本條件，且尊重科學證據，有一分證據、說一分話。這不僅是政府的責任，也希望社會大眾都抱持這樣的態度。
另外，蔡英文說她也注意到，近期的疫苗施打，有些對特權及施打效率的質疑。蔡英文強調，中央明定的接種順序是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打。「我們是執政黨，更要做表率」請黨公職在地方宣導，依序施打，「輪到你，再去打」。
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