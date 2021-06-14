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影／端午節粽子製作教學　料多味美親手掌握

▲親手做端午節粽子，健康又安心。（圖／培仁蔬食ＭＡＭＡ授權）
▲親手做端午節粽子，健康又安心。（圖／培仁蔬食ＭＡＭＡ授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-14 10:00:00

端午節即將到來，準備吃粽子的節日又要到了，除了在家立蛋以外，不妨試試自己包粽子吧，YouTube頻道「培仁蔬食MAMA」教大家要如何製作健康的素食粽子，快一起來學習吧！

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粽子的準備工作看起來非常的多，但其實只有三個步驟，炒米炒料、包餡、蒸煮，三個步驟就完成了！準備的東西，以炒米和餡料而有所區別

米料：長糯米1斤、五穀米1斤(米先泡8小時)、油50cc、薑末20g、糖18g、香料粉5g、醬油25g、水375ml、鹽16g、白胡椒粉一匙、花生(煮熟)225g

餡料：蘿蔔乾60g、素豆塊50顆(可換成其他豆製品)、豆包225g、乾香菇25g、薑20g、香菇水200ml(至少要蓋過材料的一半)、黑胡椒粉一茶匙、鹽4g、油100g、香料粉5g、醬油50g、糖25g

首先用油和薑爆香，再加入糖與醬油，炒過之後放入香料粉和水與鹽(視個人口味調整鹹度)，水滾了之後放入米，開始炒米到沒有水分，再倒入白胡椒粉，關火倒入花生拌炒避免燒焦，最後可以視自己喜好加入紅蔥頭，再舀起到另一個盤子放涼米料。

炒料的蘿蔔乾可以先煮好，將水分煮出來，煮到外面的水氣都沒有就可以了。

接著準備內餡料，倒入油和素豆塊或是可以換自己喜歡的內餡，煎到沒有豆味，舀起另盛，再煎香菇，香菇先泡軟再煎，煎好了就可以舀起，接著煎豆包，煎到外皮微黃乾燥的狀態，放入一點油與薑，混炒過後再加入糖、醬油、香料粉，最後將前面煮好的餡料放進來混炒，再加入黑胡椒粉即可準備包餡了，大家可以參考影片示範，包好的粽子再放入滾水蒸煮大約兩個小時，好吃的粽子就完成了！(影音編輯：張鈞瑞)

▲粽子的米料準備食材
▲粽子的米料準備食材。（圖／培仁蔬食ＭＡＭＡ授權）
▲粽子的餡料準備食材，也可更換盛大家喜歡吃的食材
▲粽子的餡料準備食材，也可更換成大家喜歡吃的食材。（圖／培仁蔬食ＭＡＭＡ授權）
 

感謝授權：培仁蔬食ＭＡＭＡ

原始影片：https://youtu.be/KA0Qtnib-WE

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.42%82.58%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.33%14.67%
2021-06-11-2021-06-14
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