餐廳禁止內用到底多慘？全場點名「這1類型」：一定先倒

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全國三級警戒再延長至28日，嚴重影響民生經濟，對此，就有網友好奇「餐飲業到底有多慘」，貼文一出，掀起熱議，眾人也點出「這一類型」的餐廳，一定最慘。





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該名網友在PTT以「餐飲到現在到底有多慘」為題發文，表示他家附近的小吃店，從政府宣布全國升上三級警戒以後，就一直關門到昨天才開；至於火鍋店則是更慘，「根本沒人想外帶火鍋，然後每天照樣開燈營業，這邊有做餐飲的嗎，到底有多慘」？





▲餐廳禁止內用，就有網友好奇「到底有多慘」。（示意圖／取自pixabay）

但也有網友認為，「有嗎？我家附近的素食店還是每天賺到翻天」、「賺錢的時候都不會叫」、「賺錢的時候就沒事，一虧錢馬上說吃不消，然後收店裁員，平常都沒存錢嗎」、「鹹酥雞生意好到爆炸」、「我離職同事賣飲料比上班好賺，特例嗎」、「最近離家裡近的火鍋店外帶都賣到缺貨耶」、「新竹麥當勞賺爆啊」、「我家旁邊麥當勞，汽車都排10多台，生意應該10多年來最好」。





其中，網友也點名「吃氣氛、裝潢漂亮」的餐廳，就算還能外帶，恐怕也難以生存，「吃裝潢的網美店應該最慘」、「吃氣氛的也全死」、「網美店一定先倒」、「網美店吃氣氛裝潢的，通通死去」、「放假吃、聚餐類，這類客層GG」、「吃到飽、吃氣氛的店都很慘啦」。（編輯：郭佩蓉）



