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餐廳禁止內用到底多慘？全場點名「這1類型」：一定先倒

▲有網友好奇「餐飲業到底有多慘」，貼文一出，掀起熱議，眾人也點出「這一類型」的餐廳一定最慘。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇「餐飲業到底有多慘」，貼文一出，掀起熱議，眾人也點出「這一類型」的餐廳一定最慘。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 16:06:52

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全國三級警戒再延長至28日，嚴重影響民生經濟，對此，就有網友好奇「餐飲業到底有多慘」，貼文一出，掀起熱議，眾人也點出「這一類型」的餐廳，一定最慘。

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該名網友在PTT以「餐飲到現在到底有多慘」為題發文，表示他家附近的小吃店，從政府宣布全國升上三級警戒以後，就一直關門到昨天才開；至於火鍋店則是更慘，「根本沒人想外帶火鍋，然後每天照樣開燈營業，這邊有做餐飲的嗎，到底有多慘」？

▲餐廳禁止內用，就有網友好奇「到底有多慘」。（示意圖／取自pixabay）
▲餐廳禁止內用，就有網友好奇「到底有多慘」。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「看到的餐飲很兩極，集中少數店家好爆，大部分的餐飲都死的很慘.......」、「便當、小吃都還能撐，內用為主，中高價的死超慘」、「無限三級，餐廳根本不用活」、「現在停業沒有盡頭」、「內用就是大市場，不懂的以為排隊好賺」、「兩年內新開張的幾乎都慘，裝潢費、租金和貸款整個爆炸」、「每天營業額不夠付員工的薪資還要倒貼房租」、「排餐、火鍋和吃到飽很慘，做單點外帶沒什麼人買」。

但也有網友認為，「有嗎？我家附近的素食店還是每天賺到翻天」、「賺錢的時候都不會叫」、「賺錢的時候就沒事，一虧錢馬上說吃不消，然後收店裁員，平常都沒存錢嗎」、「鹹酥雞生意好到爆炸」、「我離職同事賣飲料比上班好賺，特例嗎」、「最近離家裡近的火鍋店外帶都賣到缺貨耶」、「新竹麥當勞賺爆啊」、「我家旁邊麥當勞，汽車都排10多台，生意應該10多年來最好」。

其中，網友也點名「吃氣氛、裝潢漂亮」的餐廳，就算還能外帶，恐怕也難以生存，「吃裝潢的網美店應該最慘」、「吃氣氛的也全死」、「網美店一定先倒」、「網美店吃氣氛裝潢的，通通死去」、「放假吃、聚餐類，這類客層GG」、「吃到飽、吃氣氛的店都很慘啦」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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