高端疫苗的前世與今生　一年半股價翻13倍

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高端疫苗的全名是「高端疫苗生物製劑股份有限公司」，依經濟部商業司的公司登記相關資訊，該公司成立於2012年10月，原名為「基亞疫苗科技股份有限公司」，最早的實收資本額為新台幣9億元，公司負責人為張世忠。到了2017年6月，基亞疫苗才改名為高端疫苗。而最近一次公司登記變更，則是2021年3月，實收資本額改為21.1億元新台幣。
提到了「基亞」，或許長期投入股市的人會記得，2014年有家叫做「基亞生技」的公司。這家公司憑藉一款名為「PI-88」的肝癌新藥，在第三期臨床試驗期中試驗發表前，憑藉著媒體及大戶的看好，股價不斷攀升，股價一度來到486元／股，市值更高達656億元。
但隨著三期臨床報告揭曉，該公司揭露的重大訊息中坦言新藥的藥效：「依據各臨床中心醫師個別判斷肝癌復發資料顯示，主要療效指標『無疾病存活期』 (DFS, Disease Free Survival)尚未達到預期療效。」隨之而來的，則是一連20根跌停，2個月後，基亞生技的股價由486元跌至105.5元，跌輻高達78.3%。
2015年，基亞生技的子公司基亞疫苗登錄興櫃，2017年才改名為「高端疫苗」，並於2018年在櫃買中心掛牌交易。
現在的高端疫苗
再來看看高端疫苗的基本面。從公開資訊觀測站的資料顯示，從2016年到2020年，高端疫苗的每股盈餘一直是負數，從2016年的-1.84元／股、2017年的-2.64元／股、2018年的-3.17元／股、2019年的-3.97元／股、2020年的-3.61元／股。
換言之，從2015年登錄興櫃後，這家公司就一直處於虧損狀態，2020年2月更爆發母公司財務長疑似內線交易的事件，雖然最後當事人獲檢方不起訴處分，但也充分顯示市場對這家公司的態度。
而從2020年爆發新冠肺炎疫情後，由於高端疫苗宣布投入新冠疫苗開發，因此，股價由2019年12月31日的28.5元／股，上漲至2020年12月29日宣布二期臨床試驗前的109.5元／股。至此，股價就已經翻了2.84倍。至此，持股400張以上的大戶持股比例都還在50%上下。
到了2021年1月底，高端疫苗的股價由1月29日的103元／股，突然發力上衝，2月17日到22日更連拉4天漲停板，到了5月17日，高端疫苗的股價已經漲至417元／股。相較2019年底，在不到一年半的期間中，股價翻了13.6倍。
以一家2020年EPS還是-3.61元的公司來說，確實容易讓人懷疑有炒股的嫌疑，但能不能就以此就斷定有內線交易或是權錢交易？就就檢調是否介入或是歷史來解謎了。