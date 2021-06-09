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紓困4.0上路　蔡英文：已請政院補強不足之處

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文在9日的中常會中向民進黨公職表示，有聽到民眾反映紓困的問題，也已請政院補強不足之處。（圖／民進黨中央黨部提供）
▲身兼民進黨主席的總統蔡英文在9日的中常會中向民進黨公職表示，有聽到民眾反映紓困的問題，也已請政院補強不足之處。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-09 16:05:40｜2021-06-09 16:14:07

台灣本土疫情持續延燒，不少產業都受到衝擊，政院也已在日前推出紓困4.0方案並陸續上路。身兼民進黨主席的蔡英文今（9）日在民進黨中常會中表示，有黨公職反映民眾對紓困的意見跟期待，她也已經請行政院針對不足之處進行補強。

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蔡英文在今日的民進黨中常會中表示，紓困最重要的就是救急、是人民的救命錢，拜託不論是黨公職、行政團隊或立院黨團，務必要讓紓困工作快速且周延。

蔡英文說，她看到很多黨公職已經在協助民眾申請補助，同時反映了民眾對紓困的意見跟期待，這些訊息她都有接到，也已經請行政院補強紓困措施；蔡英文也請黨公職們隨時關注紓困後續推動的情況，有不足的地方，也請行政院隨時補強。

此外，蔡英文也提到她陸續跟一些縣市長針對防疫交換意見，並了解地方縣市需要中央協助的地方，也感謝民進黨執政的縣市首長，無論在建置篩檢站，或施打疫苗，都展現效率，減少中央很多防疫上的壓力。

蔡英文指出，週末的端午節是防疫的重要關卡。她已經透過各種方式，再三呼籲國人，留在原地，不要移動。她知道外界有希望暫停休假的聲音，但是比起暫停休假，她認為在家休息，避免外出，對防疫更有幫助。經過多日的呼籲，台鐵、高鐵和國道客運的退票數量都有增加，不過目前還是有7.2萬張票，但並不包括自己開車回家的民眾。因此，蔡英文也要再一次拜託國人，愛家鄉就不要移動，愛家人就留在原地。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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