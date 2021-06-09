iPhone「12mini or SE」買哪款送長輩合適？選擇關鍵曝光

蘋果每年都會推出最新iPhone系列機，往往一推出就會造成果粉瘋狂，多年來蘋果皆是使用 Touch ID 指紋辨識為主，現在則將許多有 Touch ID 的機型改用 Face ID，而近日就有網友表示疑惑「iPhone『12mini or SE』該買哪個送長輩比較合適呢？」沒想到許多網友論戰後，紛紛點出了關鍵點，貼文引發熱議。
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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「iPhone幫媽媽買新手機 SE or 12mini」的文章表示，「我想幫我媽買一台新手機，她現在的手機是iPhone 6金色，從2014年用到現在，她一直不肯換，我看她回line什麼的都等好久」，而原PO也說到「我還是學生，一個月領幾千塊的研究生薪水，媽媽平常只會用手機傳line、回訊息、打電話而已，看劇用平板、打文字用word、視訊都用電腦，不太會用手機拍照，看起來用SE很夠，但我怕我買一台A13晶片，我媽又會用很久很久，等到7年後根本不堪使用，所以在考慮要不要買新一點的晶片，想問A13跟A14會差很多嗎？」原PO最後也點出媽媽的需求為「小一點不要太重的手機 」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。