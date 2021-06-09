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iPhone「12mini or SE」買哪款送長輩合適？選擇關鍵曝光

▲iPhone「12mini or SE」買哪款送長輩合適？選擇關鍵曝光。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲iPhone「12mini or SE」買哪款送長輩合適？選擇關鍵曝光。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 16:04:56｜2021-06-09 16:08:36

蘋果每年都會推出最新iPhone系列機，往往一推出就會造成果粉瘋狂，多年來蘋果皆是使用 Touch ID 指紋辨識為主，現在則將許多有 Touch ID 的機型改用 Face ID，而近日就有網友表示疑惑「iPhone『12mini or SE』該買哪個送長輩比較合適呢？」沒想到許多網友論戰後，紛紛點出了關鍵點，貼文引發熱議。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「iPhone幫媽媽買新手機 SE or 12mini」的文章表示，「我想幫我媽買一台新手機，她現在的手機是iPhone 6金色，從2014年用到現在，她一直不肯換，我看她回line什麼的都等好久」，而原PO也說到「我還是學生，一個月領幾千塊的研究生薪水，媽媽平常只會用手機傳line、回訊息、打電話而已，看劇用平板、打文字用word、視訊都用電腦，不太會用手機拍照，看起來用SE很夠，但我怕我買一台A13晶片，我媽又會用很久很久，等到7年後根本不堪使用，所以在考慮要不要買新一點的晶片，想問A13跟A14會差很多嗎？」原PO最後也點出媽媽的需求為「小一點不要太重的手機 」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲綜合大多數網友的想法，點出了選擇的關鍵在於「全螢幕」，「如果長輩有老花，建議不要買螢幕太小的」。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲綜合大多數網友的想法，點出了選擇的關鍵在於「全螢幕」，「如果長輩有老花，建議不要買螢幕太小的」。（圖／翻攝自蘋果官網）
有網友支持iPhone 12mini ，「買新不買舊，當然12mini」、「如果覺得媽媽會用很久，要不要買12 mini，畢竟以後過幾年也要5G了」、「雖然晶片上來說差不多啦，但我個人更推12mini」、「選螢幕大的12mini」，但也有網友支持iPhone SE，「媽媽輩建議SE就很夠用，因為Face ID長輩會碎唸麻煩，他們已經習慣觸控了，我是過來人」、「SE比較好，用起來也不差，我媽媽也是iPhone6用到現在，本來也想買12mini給她用，但老人家覺得沒有home鍵不行，就買SE，其實提升很有感，而且價格還行，不會負擔很重」、「我選SE，我爸才五十幾他是3C白痴，我覺得給他用沒有Home鍵的他會完全不會用，而且長輩用到的功能需求也沒有很多，我覺得SE便宜又很夠了」。

但綜合大多數網友的想法，點出了選擇的關鍵在於「全螢幕」，「12mini的螢幕比SE大哦，因為是全螢幕的關係」、「如果長輩有老花，建議不要買螢幕太小的」、「我會選12螢幕比較大」、「除非阿母身材和手比較小，不然有年紀了螢幕是越大越好」、「我選12mini，雖然se指紋辨識但螢幕小，除非妳媽視力很好，只拿來回訊息的話Face ID不會太麻煩」。（編輯：王柏文）

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