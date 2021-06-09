影／好心肝診所違規施打逾千劑疫苗　北市府開罰200萬元

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，能夠有效遏止疫情的疫苗目前在台灣又相當缺乏。不過在此時位在台北市的好心肝診所，卻違規為不具施打資格的民眾施打疫苗，引發社會各界議論。對此台北市副市長黃珊珊今（9）日在防疫記者會上表示，將依照傳染病防治法開罰200萬元，並取消該診所與北市府簽訂的相關合約資格。





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台北市副市長黃珊珊表示，今天前往好心肝診所進行調查，一開始北市府提供了15瓶疫苗給好心肝診所，不過隔天該診所又致電衛生局，表示有100瓶疫苗的需求。而衛生局方面也不疑有他，馬上提供了百瓶疫苗。沒想到好心肝診所有造冊需施打的醫護人員，大部分都已在外部進行施打，因此好心肝診所將一開始的15瓶以及追加的100瓶，提供給診所志工以及基金會的人員施打。





黃珊珊表示，好心肝診所一共施打了1285人，其中確實有很多人並未具有施打的資格。目前依照傳染病防治法第29條第一項，違反的話要處30萬到200萬的罰鍰，今天會處以最高罰鍰200萬元，另外會取消他們預約施打的合約診所資格。





黃珊珊強調，衛生局內部對於疫苗的管控也確實出了問題。主要是相關的同仁在接到相關診所的需求時，他們相信診所且沒有進行相關的查核與了解，對方要打什麼也沒有相關的查察。因此如果有可能涉及不法的部分，已經移送政風處調查，有不法情事就依法究辦。而在未來也將提升相關權限，地方醫療單位要索取疫苗時，得由副局長層級簽合才能發放。





台北市長柯文哲坦言，簡單來講就是內部管控有些疏漏，這個該調查的會調查，「外面說要多少我們就給他多少這是不對的。」柯文哲說，包括簽核在內，到底是誰可以決定，不應當一個股長就可以這樣把疫苗送出去，「該送政風調查的，該內部檢查的我們都會處理。」



