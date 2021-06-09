解隔離標準過鬆？羅一鈞：Ct值27、28以上幾乎無傳染力
針對外界質疑台灣新冠肺炎確診個案解隔離標準Ct值降至30，較美日Ct值40寬鬆，中央流行疫情指中心醫療應變組副組長羅一鈞今（9）解釋，這除了參考國際研究顯示的解隔離條件作為參考，在國內資料看起來，Ct值在27、28以上幾乎無法分離出有傳染力的病毒。
記者顏真真/台北報導
2021-06-09 16:22:39｜2021-06-09 16:43:56
羅一鈞強調，我國確診用的PCR標準是非常嚴格，就算是Ct值是38、39、40，只要能夠驗出來，並經雙重確認沒有問題，還是會判定確診。至於解隔離的Ct值一路修到30，這是因應國際上研究顯示，病程到一個程度，例如發病日10天以上，事實上傳染力已大幅下降，這時候再參考一個Ct值，做為住院病人特別是重症病人解隔離的參考。
此外，他說，從國內資料看起來，Ct值如果在27、28以上，幾乎無法分離出有傳染力的病毒的，因此，專家會議上就Ct值規定已稍做嚴一點，沒訂到27或28。
至於快篩部分，羅一鈞強調很難用一個Ct值數字一刀切開，無法說數字多少快篩就驗得到或驗不到，但大概在26、27以上不期待快篩驗得到，如果在22至27之間，也往往很多快篩驗不出來。所以，一般來講大概22、23以下用快篩相對是比較準確。
他也提到，在這波英國變異株引發本土群聚當中，特別是5月中下旬個案，也很多都是在Ct值10幾至20初頭，因此從快篩確實是抓到滿多個案。
不過，羅一鈞說後續也是有看到一些快篩陰，之後PCR卻是陽性的個案，所以這部分還是不能夠說快篩陰就完全確定不是確診個案，後續PCR結果還是要去追蹤，快篩陰性回家後，還是要持續觀察是否出現相關症狀，若有變化還是要就醫做第二次採檢。
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