男申請紓困等29hr才成功！高手曝「2招」超快：5分鐘搞定
台灣疫情嚴峻，全國第三級疫情警戒延至6/28，嚴重衝擊國內民生經濟，為此，行政院長蘇貞昌拍板推出「紓困4.0」方案，希望能減緩民眾壓力。然而，線上申請系統7日上線後，不少人紛紛搶快登入申請，卻發現等待時間過長，引發抱怨。對此，就有一名網友指出，自己等了29小時才成功申請，興奮直呼「阿母我成功了！」不過就有高手分享2招，只要5分鐘就能一次成功！
編輯中心/綜合報導
2021-06-09 17:10:39
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己線上申請紓困，沒想到等了29個小時才成功，讓他忍不住興奮直呼「阿母我成功了」、「我也有會過的一天」。但等待時間過長，也讓他不滿抱怨「根本女神卡卡，別繼續在網站逗留嗎？卡很麻煩咧！」
貼文一出，就引來不少民眾無奈留言，「放棄了，幾天後再試」、「進入好幾次，上傳後又跳回來」、「崩潰，到底要等多久= =」、「不塞車的網站是假的吧，我剛剛申請通過以後查詢案件查不到」、「掛了兩個小時才申請好」、「永遠都上傳不完一直轉」。
不過，亦有內行人分享2招，表示透過自然人憑證線上申請，根本不用等太久；另外，只要先打開手機版Chrome網頁，並切換至電腦版網站就能立馬成功，其中就有網友透過該方法馬上完成，開心直呼「昨天半夜用到現在上傳檔案跑了一整天，沒辦法傳，試了你的方法加別人給的網址，前後不到五分鐘，感謝！」
對於紓困網站等待時間過長，勞動部表示，勞工若非急迫需求者，可以延後幾天登錄，最終只需在7月5日前成功上傳資料，民眾領取補貼權益不受影響。（編輯：陳雅雲）
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