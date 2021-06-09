男申請紓困等29hr才成功！高手曝「2招」超快：5分鐘搞定

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▲網友等了29小時才成功申請紓困。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

「不塞車的網站是假的吧，我剛剛申請通過以後查詢案件查不到」、

透過自然人憑證線上申請

先打開手機版Chrome網頁，並切換至電腦版網站就能立馬成功