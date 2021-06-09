高端解盲前夕陳培哲閃辭審委　游盈隆：他恐已知大勢已去

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陳培哲曾在2011年12月出席當時由台灣社社長吳樹民擔任會長的「蔡英文醫療界後援總會」成立大會，當時醫界代表還包括前總統陳建仁、現任衛福部長陳時中等人。陳培哲與兩個弟弟都是立場親綠，胞弟、台大教授陳炳輝在2019年蔡賴黨內初選之爭時，曾公開加入連署發表共同聲明，支持「蔡賴配」早日成型，陳培哲的另一個弟弟陳東升曾在2016年蔡英文競選總統時負責教育政策，是蔡政營重要幕僚。
游盈隆表示，陳培哲的立場絕對是「綠到出汁」，但他在高端解盲前夕閃辭審委，恐怕是覺得既然總統都這樣講（國產疫苗7月供貨），在一定程度上覺得大勢已去。
針對陳培哲的背景，民進黨立委則不願多談。民進黨立院黨團今日舉行記者會，被問到所謂有綠營人士爆料，陳培哲過去是親綠的人，但是現在跳出來質疑國產疫苗。立委鄭運鵬表示，陳培哲家族裡面，兄弟之間也曾對國產疫苗有些對話，但這都是科學性的事情，跟政黨完全無關，所以陳培哲這樣的一個動作考量為何？陳院士自己必須去說明、去面對。
鄭運鵬表示，藍綠並不是疫苗的科學標準，疫苗的科學標準必須要根據專業，衛福部會嚴謹把關打在國人身上的每一劑疫苗，也呼籲所有的地方政府跟所有國人，都相信疫苗的科學驗證，台灣長期嚴謹的認定。
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