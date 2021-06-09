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泰國女子接種AZ疫苗後死亡　將解剖確認死因

▲泰國一名46歲女子昨天在接種阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）後出現頭痛和疲累症狀，她吃了治療頭痛藥後，當天晚上卻身亡。泰國當局將解剖遺體以確認死因是否和接種疫苗有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國一名46歲女子昨天在接種阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）後出現頭痛和疲累症狀，她吃了治療頭痛藥後，當天晚上卻身亡。泰國當局將解剖遺體以確認死因是否和接種疫苗有關。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-09 18:24:43

（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）泰國一名46歲女子昨天在接種阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）後出現頭痛和疲累症狀，她吃了治療頭痛藥後，當天晚上卻身亡。泰國當局將解剖遺體以確認死因是否和接種疫苗有關。

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民族報（The Nation）和泰國公視（Thai PBS）報導，46歲的泰國女子潘雅帕（Panyapas Ittithanawong）昨天在曼谷家中死亡。

警方到場後，潘雅帕的姪子告訴警察，潘雅帕昨天白天赴泰國商業管理科技學院（Thai BusinessAdministration Technological College）接種英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗，回家後出現頭痛以及疲累的症狀。

潘雅帕在傍晚6時左右吃了2顆治療頭痛的對乙醯胺基酚（Paracetamol），晚上10時又吃了治療偏頭痛的藥，沒想到15分鐘後潘雅帕突然痙攣，救護車到場時潘雅帕已經死亡。

潘雅帕的遺體將由蒲美蓬醫院進行解剖（BhumibolAdulyadej Hospital），以確定死因。警方也在著手調查中。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）向潘雅帕的家人至上哀悼之意，並表示公衛部一定會持續追蹤細節，以確認潘雅帕的死亡是否和疫苗有關。他表示，在大規模的疫苗施打計畫中，總是會有一些無法預期的事情發生。

泰國2月底開始讓醫護警消等高風險從業人員優先接種疫苗，昨天啟動全國大規模的疫苗施打計畫。根據泰國總理府提供的數據，昨天一天共施打40萬劑疫苗，累計到昨天為止共460萬人接種過疫苗，其中320萬人接種了第一劑，140萬人接種了兩劑疫苗。

泰國目前施打的是中國科興疫苗（Sinovac）以及阿斯特捷利康疫苗，泰國政府並洽談購買美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Mordena）以及嬌生（Johnson &Johnson）疫苗，目標是年底前購買1億劑疫苗供泰國約5000萬人口接種。（編輯：馮昭）1100609

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