泰國女子接種AZ疫苗後死亡　將解剖確認死因

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警方到場後，潘雅帕的姪子告訴警察，潘雅帕昨天白天赴泰國商業管理科技學院（Thai BusinessAdministration Technological College）接種英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗，回家後出現頭痛以及疲累的症狀。
潘雅帕在傍晚6時左右吃了2顆治療頭痛的對乙醯胺基酚（Paracetamol），晚上10時又吃了治療偏頭痛的藥，沒想到15分鐘後潘雅帕突然痙攣，救護車到場時潘雅帕已經死亡。
潘雅帕的遺體將由蒲美蓬醫院進行解剖（BhumibolAdulyadej Hospital），以確定死因。警方也在著手調查中。
公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）向潘雅帕的家人至上哀悼之意，並表示公衛部一定會持續追蹤細節，以確認潘雅帕的死亡是否和疫苗有關。他表示，在大規模的疫苗施打計畫中，總是會有一些無法預期的事情發生。
泰國2月底開始讓醫護警消等高風險從業人員優先接種疫苗，昨天啟動全國大規模的疫苗施打計畫。根據泰國總理府提供的數據，昨天一天共施打40萬劑疫苗，累計到昨天為止共460萬人接種過疫苗，其中320萬人接種了第一劑，140萬人接種了兩劑疫苗。
泰國目前施打的是中國科興疫苗（Sinovac）以及阿斯特捷利康疫苗，泰國政府並洽談購買美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Mordena）以及嬌生（Johnson &Johnson）疫苗，目標是年底前購買1億劑疫苗供泰國約5000萬人口接種。（編輯：馮昭）1100609