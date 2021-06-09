COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國數百萬嬌生疫苗將過期！州官員籲中央調配或捐助他國

▲美國有上百萬劑的嬌生（Johnson & Johnson）單劑疫苗面臨即將過期的問題，有州官員提出向海外提供疫苗支援。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國有上百萬劑的嬌生（Johnson & Johnson）單劑疫苗面臨即將過期的問題，有州官員提出向海外提供疫苗支援。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-09 17:40:10

美國近期新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，疫苗接種速度也逐漸下降，美國嬌生（Johnson & Johnson）研製的單劑疫苗，因為需求減少加上血栓疑慮被閒置在架上，各州官員擔憂，如果聯邦政府不出手協調，數十萬甚至上百萬的嬌生疫苗恐怕將過期報廢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
4月美國食品和藥物管理局（FDA）出於安全考量，暫停嬌生疫苗的分配11天，美國各州官員注意到疫苗恢復施打後，民眾接種嬌生的意願明顯降低。但州和領地衛生官員協會（Association of State and Territorial Health Officials）主任普來西亞（Marcus Plescia）注意到許多發展中國家有意接手這些嬌生疫苗。

美國疾病控制與預防中心（CDC）追蹤數據顯示，嬌生公司已經發出了2140萬劑疫苗，然而目前只有使用1110萬劑。在俄亥俄州，大約20萬劑嬌生疫苗將於14天後過期；維吉尼亞州也有20萬至25萬劑疫苗即將過期，地方官員正在和中央討論，是否要將這些疫苗提供給境內外需要的人。

美國《NBC News》報導提到，大部分的州政府官員都認為，目前法律不允許他們擅自將這些疫苗分享、運送至國外，任何與疫苗相關的分配都需要獲得聯邦政府的批准，然而目前中央收到各州的反應後還未有動作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
76.47%23.53%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
66.23%33.77%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
60.95%39.05%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.16%70.84%
2021-06-07-2021-06-10
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀