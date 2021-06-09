美國數百萬嬌生疫苗將過期！州官員籲中央調配或捐助他國
美國近期新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，疫苗接種速度也逐漸下降，美國嬌生（Johnson & Johnson）研製的單劑疫苗，因為需求減少加上血栓疑慮被閒置在架上，各州官員擔憂，如果聯邦政府不出手協調，數十萬甚至上百萬的嬌生疫苗恐怕將過期報廢。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-09 17:40:10
4月美國食品和藥物管理局（FDA）出於安全考量，暫停嬌生疫苗的分配11天，美國各州官員注意到疫苗恢復施打後，民眾接種嬌生的意願明顯降低。但州和領地衛生官員協會（Association of State and Territorial Health Officials）主任普來西亞（Marcus Plescia）注意到許多發展中國家有意接手這些嬌生疫苗。
美國疾病控制與預防中心（CDC）追蹤數據顯示，嬌生公司已經發出了2140萬劑疫苗，然而目前只有使用1110萬劑。在俄亥俄州，大約20萬劑嬌生疫苗將於14天後過期；維吉尼亞州也有20萬至25萬劑疫苗即將過期，地方官員正在和中央討論，是否要將這些疫苗提供給境內外需要的人。
美國《NBC News》報導提到，大部分的州政府官員都認為，目前法律不允許他們擅自將這些疫苗分享、運送至國外，任何與疫苗相關的分配都需要獲得聯邦政府的批准，然而目前中央收到各州的反應後還未有動作。
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