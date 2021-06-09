媒體工作者染疫　立委籲納優先施打疫苗

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賴香伶表示，感佩媒體工作者站在第一線傳遞防疫資訊給國人，為了保護媒體工作者，中央流行疫情指揮中心應研議將媒體工作者納入疫苗優先施打對象，且維持定期篩檢頻率。
賴香伶表示，「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」中明定，企業應有緊急事件的專責負責人，呼籲壹電視應儘速成立前進指揮中心，並納入員工的工會代表。
賴香伶說，媒體經營者也應提供第一線工作者必要的防護設備，如護目鏡與面罩，並且維持企業內部訊息透明。
鄭一平說，目前僅知部分員工快篩陽性，萬一有員工確診，年代與壹電視的員工會被衛生單位匡列；一旦被匡列，電視台恐會停擺，呼籲NCC應出面釐清後續問題。
鄭一平表示，壹電視大樓隔壁就是蘋果日報，兩家媒體共用同一個中庭，猝死的攝影員工平時會在中庭抽菸，也會去附近便利商店買東西，呼籲衛生單位應將附近大樓與接觸者也納入篩檢對象。
嚴文廷表示，指揮中心今天更新疫苗優先施打順序中，第七類為維持國家安全及社會機能正常運作者，其中包含通訊與傳播；但傳播類主管機關是NCC，呼籲NCC應將相關定義說清楚。
台北市內湖區壹電視大樓7日發現一名攝影師猝死廁所，8日死者PCR檢測結果出爐，證實確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。北市府快篩機動隊已進駐篩檢，目前已166人快篩完畢，其中10人呈陽性反應，尚待PCR核酸檢測。（編輯：張均懋）1100609