護理師喊忙到無法取餐！外送員「贈鳳梨」致意　全場戰翻

全台防疫三級管制延長至6月28日，不少遠端工作、在家上班上課的民眾也開始習慣動動手指叫外送，不過也因此傳出不少店家、顧客與外送員之間的糾紛，日前就有護理師因為無法離開工作崗位，要求外送員將餐點送入院內，外送員無奈之下只好回應「有感於護理人員很辛苦，特地削鳳梨送你們吃」，嚇得護理師連忙請他不用入院了，雙方的對話過程曝光後也掀起兩派人馬討論。

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▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）

× ▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）

日前一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼出一次送餐與客戶的對話紀錄，該筆訂單是由一名護理人員點了111元的餐點，並要求外送員「幫我放在三樓護理站就好」，而看到對方的要求，原PO也只能無奈表示因為防疫期間，外送員不方便隨意進出醫院，打算婉拒護理人員的要求。

沒想到對方此時仍不放棄，再度傳訊希望外送員配合「我也沒辦法離開工作崗位，不能商量一下嗎？」，而原PO見狀只好回應為了體恤醫護人員的辛苦，他打算送餐時順便送上親自削的兩顆鳳梨，這名護理人員一看也立刻嚇得回覆「鳳梨不要拿進來院內拜託！」，更連忙表示他自己去拿就好。

▲鳳梨、芒果等水果對消防、醫院來說是個禁忌。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）

× ▲鳳梨、芒果等水果對消防、醫院來說是個禁忌。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）

對話紀錄曝光後掀起大量網友討論，有不少網友支持原PO堅持不入院的作法，稱讚他防疫觀念正確，「醫院禁止送餐進入，外加院內已經所有都通知叫餐點的一律自己在外交易跟分隔開，現在很多都假借護理人員其實是病房病人親屬自己叫外送變成說護理人員」、「我自己是醫護，我覺得外送員無不妥」、「我覺得外送員沒直接報警檢舉就很好了」。

不過也有民眾認為外送員的「反擊」說法觀感欠佳，「你大概沒有醫護人員的家人吧！雖然現在疫情對方要求送到醫院3樓，不大合理！但我想你應該可以有更好的說詞」、「不該上去可以理解，但是要拒絕也不是用這種方式應對吧」。（編輯：楊智傑）