好心肝診所違規施打　醫行盟籲中央接管疫苗配發

台北市的好心肝診所傳出替不具資格的志工人員施打AZ疫苗，引發喧然大波，對此台北市長柯文哲今（9）日則回應「直接認錯就好，在管控上有問題」，醫事行動聯盟痛北市府接連在疫苗管理上出現嚴重的行政疏失，未能顧及第一線醫護人員的權益，實在重挫前線人員的士氣，嚴正呼籲中央接管台北市政府疫苗配發權責。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-09 19:03:58｜2021-06-09 19:07:58
台北好心肝診所爆出違規替不具資格的志工人員施打AZ疫苗，台灣基進新聞部主任張博洋痛批，台北市重災區疫情沒降溫，卻不斷因為疫苗施打的混亂躍上新聞版面，市長柯文哲上個月說沒疫苗，結果疫苗給了又因造冊混亂打超慢，昨天罵醫護挑疫苗，今天台北市醫師公會就發出聲明駁斥。
台北市醫師公會聲明指出，「截至目前，本市診所人員仍有大批（至少五千人）已登記但尚未施打疫苗」、「該診所可能全台灣唯一提供疫苗接踵的診所，中央有這樣的授權嗎？台北市政府為何獨厚該診所？」，張博洋說，由此可看出根本就是醫護登記卻打不到，天天怪中央，底下卻亂成一團；財務長張婷婷也砲轟，柯文哲每日在記者會上甩鍋中央「沒有疫苗」、「疫苗不夠」、「疫苗分配原則要聽台北建議」，卻把台北市醫護安全當作政治籌碼炒作，這真的不是一個首都首長該有的責任。
醫事行動聯盟強調，日前台北市數千劑疫苗尚未施打，而台北市政府第一時間將責任推給「醫護不打」，實際上卻是台北市政府出現造冊不明導致基層醫護打不到，卻讓診所連夜將疫苗接種在非醫護人員身上，發言人楊佩樺說，防疫視同作戰、疫苗視同戰略物資，台北市政府未能妥善處理，影響前線作戰人員，嚴正呼籲中央接管台北市政府疫苗分配權責。
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