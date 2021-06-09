基隆10例確診半數為攤商　林右昌籲：生鮮攤商重點式廣篩

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林右昌在下午的線上記者會指出，今日CDC公布全國有274個本土的確診個案，基隆市則有10例，其中包括5名成功市場攤商、2名台北市確診者的接觸者；另外與照護、洗腎中心及家庭接觸感染各1名，目前都已經在醫院收治或送到集中檢疫所。
林右昌強調，這波的本土疫情已進入社區感染階段，防疫有2大重點，第一是把許多潛藏在社區的感染源找出來進行隔離，第二是加速疫苗施打；此外，社區內有許多無症狀或輕症者，要阻斷社區感染源的傳播，避免另波疫情高峰產生，一定要在市場下功夫，讓病毒不會藉由市場的環境，繼續傳播出去。
林右昌指出，這次市府主動擴大PCR篩檢，發現5個確診攤商，其中4個無症狀，若不是透過市府積極的篩檢，他們每天還是在菜市場營業、跟顧客互動，病毒可能就這樣傳播出去；公衛專家的高雄市長陳其邁特別提到，若不積極疫調匡列，1個確診者20天後可能傳染給625人，這就是傳統市場的破口。
林右昌呼籲，嚴肅且勇敢面對市場的問題，不要當鴕鳥，市府採取具體且斷然的超前部署，有確診者的足跡或攤商染疫，就下令休市清整，防疫動作到位後再復市；其次也率全國之先進行傳統市場的人流管制，依身分證尾數分流，第三則要求攤商採「雙罩一套」的最高防疫要求，讓民眾安心消費。
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