COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

基隆10例確診半數為攤商　林右昌籲：生鮮攤商重點式廣篩

▲基隆市長林右昌認為，唯有把市場的防線守好，才能把社區的防線守好。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌認為，唯有把市場的防線守好，才能把社區的防線守好。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-09 19:38:46

基隆市成功、仁愛市場因有攤商染疫，基隆市長林右昌今（9）日除緊急宣布2市場休市清消；此外，也建議熱區的縣市生鮮市場攤商「重點式廣篩」、全國生鮮攤商以「雙罩一套」防護、禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品等，避免市場成為防疫的缺口。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲基隆市今日有10例確診個案，其中包括5名成功市場的攤商。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市今日有10例確診個案，其中包括5名成功市場的攤商。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌在下午的線上記者會指出，今日CDC公布全國有274個本土的確診個案，基隆市則有10例，其中包括5名成功市場攤商、2名台北市確診者的接觸者；另外與照護、洗腎中心及家庭接觸感染各1名，目前都已經在醫院收治或送到集中檢疫所。

▲基隆市今日有10例確診個案，其中包括5名成功市場的攤商。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市今日有10例確診個案，其中包括5名成功市場的攤商。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌強調，這波的本土疫情已進入社區感染階段，防疫有2大重點，第一是把許多潛藏在社區的感染源找出來進行隔離，第二是加速疫苗施打；此外，社區內有許多無症狀或輕症者，要阻斷社區感染源的傳播，避免另波疫情高峰產生，一定要在市場下功夫，讓病毒不會藉由市場的環境，繼續傳播出去。

林右昌指出，這次市府主動擴大PCR篩檢，發現5個確診攤商，其中4個無症狀，若不是透過市府積極的篩檢，他們每天還是在菜市場營業、跟顧客互動，病毒可能就這樣傳播出去；公衛專家的高雄市長陳其邁特別提到，若不積極疫調匡列，1個確診者20天後可能傳染給625人，這就是傳統市場的破口。

▲基隆市很重視傳統市場的防疫工作，也率全國之先進行人流管制，及依照身分證字號尾數進行單雙分流降低人潮，並採取最高規格的「雙罩一套」要求。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市很重視傳統市場的防疫工作，也率全國之先進行人流管制，及依照身分證字號尾數進行單雙分流降低人潮，並採取最高規格的「雙罩一套」要求。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌呼籲，嚴肅且勇敢面對市場的問題，不要當鴕鳥，市府採取具體且斷然的超前部署，有確診者的足跡或攤商染疫，就下令休市清整，防疫動作到位後再復市；其次也率全國之先進行傳統市場的人流管制，依身分證尾數分流，第三則要求攤商採「雙罩一套」的最高防疫要求，讓民眾安心消費。

▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
80%20%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
66.11%33.89%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
61.79%38.21%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.07%70.93%
2021-06-07-2021-06-10
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀