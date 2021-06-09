散播日外相假訊息　刑事局送辦陳見賢和男網友

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警方專案小組循線追查，發現此假訊息最初是有名網友在巴哈姆特網站自行撰文發布，後續又被社群、通訊軟體不斷傳遞，期間又被陳見賢轉傳給其他民眾，進而引發媒體大幅報導。
全案經報請士林地檢署指揮偵辦，專案小組透過公開情資搜尋、網路與電信技術追查，順利鎖定對象，今天約談巴哈姆特論壇發文者41歲譚男和陳見賢到案說明。
譚男供稱，他是看到日本和韓國媒體相關資訊後，自我解讀再撰文發布在網路上，雖感後悔但仍認有評論時事自由。
陳見賢說，在政府單位任職自然重視相關防疫問題，且有經查證後才轉傳親友，盼由司法還明真相。
全案詢後，警方將兩人依涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例和社會秩序維護法函送士檢偵辦。
近日網路流傳「政府為推國產只和日本要少量疫苗」，民進黨指控藍營陳見賢帶頭散播謠言，要求國民黨黨主席江啟臣道歉。行政院長蘇貞昌8日表示，若有政府相關人員或機構涉及，一定會查辦，民眾若傳播不實訊息，也要依法負擔相關責任。
警方呼籲，疫情相關資訊以中央流行疫情指揮中心公告為主，民眾接獲來源不明訊息時，應先進行查證，勿隨意散布、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等相關法規，依法最高可罰新台幣300萬元以下罰金或處3年以下有期徒刑、拘役。（編輯：李亨山）1100609