完全吃不膩的泡麵？全場狂指「3款」經典不敗：此生必吃
台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣，但民眾心目中總有幾款商品地位屹立不搖，甚至怎麼吃都不會覺得膩。對此，就有女網友好奇詢問「疫情在家你最常吃的泡麵是哪款？」而引來許多老饕分享答案。
編輯中心/綜合報導
2021-06-09 23:10:40
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示本來平時都會到市場買菜，但因疫情影響不敢踏入一步，最近都上網訂購蔬菜箱，或想偷懶時煮點泡麵果腹。隨後她也推薦自身平常最愛的泡麵，首先她先點名「韓國農心魷魚海鮮味拉麵」，認為麵條做得相當Q，且湯頭海鮮味十分濃厚；另外她也提及「老蕭拌麵」，認為椒麻味十分香，吃起來相當爽快。最後，原PO就好奇詢問「想請問大家有推薦其他好吃的泡麵嗎～～？不限產地啦好吃就好！」
問題一曝光後，其中「統一肉燥麵」被最多人提及，直言「統一肉燥麵，便宜又好吃」、「統一肉燥是經典啦」、「統一肉燥麵此生必吃」、「我比較喜歡統一肉燥麵」、「最好吃還是統一肉燥」、「肉燥麵，還有藍色包裝米粉的那個很好吃」。
另外，許多老饕亦點名「維力炸醬麵」、「味味A排骨雞麵」2款泡麵，「維力炸醬麵才是唯一」、「素的維力炸醬麵好吃！」、「我愛維力炸醬麵」、「維力炸醬麵，最近吃完了」、「拌麵很貴又吃不飽...我都吃味味A排骨雞麵」、「味味A排骨雞」、「味味A」、「統一肉燥麵（特大號）、排骨雞湯麵」。
除了上述品牌，另有網友分享不同答案，「素飄香麻辣燙，讚讚」、「台灣國寶滿漢大餐系列」、「阿Q統麵，大碗最滿意」、「還是來一客最好吃」、「花雕雞麵啦」、「味味麵（但買不到QQ」、「隨緣香菇口味不錯，麵體乾吃也很好吃XD」、「辛拉麵、印尼炒麵」。（編輯：陳雅雲）
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