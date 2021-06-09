好消息！壹電視快篩11名陽性者　PCR檢驗全數陰性

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，位在內湖區的壹電視，一名工程攝影驚傳猝死在公司廁所內，而在死後進行PCR檢測，該名攝影呈現陽性反應。壹電視方面也隨即請台北市政府出動機動快篩隊，為大樓內的員工進行快篩。而今天一共採檢166人，其中11人快篩呈陽性反應。北市府方面也為這11人再進行PCR檢測，最終結果出爐，11人都呈陰性反應。





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據了解，壹電視在該名工程攝影猝死後，就有針對大樓內部進行初步清消，而在警方按照流程事後進行該名攝影的PCR檢測後，赫然發現呈陽性反應，不過Ct值高達30，顯見不是近日遭到感染，傳染力也有限。不過壹電視方面不敢大意，除了請台北市政府出動機動快篩隊，針對可能與該攝影有所接觸的員工進行快篩外，軍方也出動化學兵進行整棟樓的消毒工作。





而北市機動快篩隊也從今（9）日下午一時開始進行快篩工作，一共篩檢了166名壹電視員工，其中有11人呈陽性反應。北市府方面也不敢大意，隨即讓這11人再進行PCR檢測，直到深夜檢測結果才出爐。不過不幸中的大幸，11人都呈陰性反應。



