澳洲不靠疫苗卻戰勝疫情！「關鍵原因」曝　網嘆：難複製

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全台三級警戒再延長至28日；面臨嚴峻疫情，各界也都相當關注，認為唯一解方就是「打疫苗」；不過就有網友好奇，為何「澳洲沒疫苗也能戰勝疫情」，貼文一出，立刻掀起熱議。





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該名網友在PTT回「為什麼澳洲沒疫苗也能戰勝疫情？」一文，表示身為一個長年在澳洲生活的人，他認為澳洲能有效控制疫情的方法，是因為在早期就「強制封城（lock down）」，並透露在去年初，各州都有確診案例爆發，而在兩天內，全澳各州封城，無論各級公司、機關、餐廳、賭場、工廠和商店，無一不封。





他表示，澳洲政府對於封城的配套措施還算完善，「舉凡企業的實質補助，到個人的job keeper，都能讓人至少『基本生活穩定』」；他也透露自己都是在昆士蘭州和維多利亞省兩地奔波，只要政府一早透過新聞發布有社區確診，當日下午即刻封城，公司也會讓員工立即接小孩，把事情安排好，「彷彿封城已經是生活中的一部分，封城是必要之惡，在這大家也都諸多抱怨，但沒人會破壞規定，主要大家知道政府說話算話，封城後的數據明顯好轉，大家就會照做」。





▲有網友在PTT回「為什麼澳洲沒疫苗也能戰勝疫情」一文。（圖／美聯社／達志影像）

原PO也直言，去年很多澳洲同事都稱讚台灣很厲害，但直到上禮拜同事說了一句「Pride goes before a fall （驕兵必敗）」，讓以台灣為榮的他相當難過。最後，他也表示，在澳洲只要年滿16歲就能接種疫苗，無關國籍身分，而他在上週經過醫院也就直接打了疫苗，「真心希望台灣能趕緊風平浪靜」。





貼文一出，掀起熱議，「國外示範了一整年：廣篩、封城、疫苗」、「澳洲也是兩千多萬人，但是屌打台灣啊」、「封城真的有用」、「可以分享澳洲封城在家要怎麼過生活嗎」；不過也有網友認為，「同樣兩千萬人，人口密度也有差」、「澳洲天然資源豐富，經濟不致於太慘吧」、「現在日子都過不下去了，封城只會更慘」、「靠農業給豐富自然資源的國家，跟靠密集人力的台灣，台灣很難複製同一套吧」。（編輯：郭佩蓉）



