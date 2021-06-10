高端疫苗解盲在即！前台大醫曝「美國先例」：該公開透明

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而針對今日國展疫苗的解盲結果，林氏壁也坦言「今天的解盲其實沒有太大成功失敗問題，因為台灣EUA的標準根本還沒有明確訂出來呀。怎樣叫成功？怎樣叫失敗？我相信高端的受試者很高的機會可以做出一定量的中和抗體的。問題是那個中和抗體相對康復者血清的比值有多高，還有是否可以此比值就界定這是會有保護力的」。
林氏壁隨後指出重點，「疫苗審查、採購和施打政策」三者間，應是獨立、水平運作，此次擦槍走火的關鍵環節，其實不僅在台灣獨創擴大二期臨床試驗成果通過緊急授權（Emergency Use Authorization, EUA）標準，更是隨全球疫情及疫苗發展變化，決策未與時俱進，形成和宣布的過程，一貫採取「密室審查」的方式，失去持續與社會溝通及開放大眾檢視的空間。當網路輿論戰搶走了主戰場，疫苗解盲審查便走樣成全民對政府疫苗政策的「信任」審查。
最後林氏壁也認為，「高端解盲在即，我也希望專家老師們要多多坐下來溝通，幫國產疫苗找出一條活路，大家應該都希望國產疫苗成功，但專業需要對話，不應該被政治口水淹沒，很可惜」。（編輯：潘毅）
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