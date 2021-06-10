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高端疫苗解盲在即！前台大醫曝「美國先例」：該公開透明

▲近期國產疫苗爭議越演越烈，而高端疫苗昨（9）晚也宣布，將於今（10）日暫停交易，解盲二期臨床實驗，更引發專家學者間的爭論。（圖／NOWnews攝影團隊）
▲近期國產疫苗爭議越演越烈，而高端疫苗昨（9）晚也宣布，將於今（10）日暫停交易，解盲二期臨床實驗，更引發專家學者間的爭論。（圖／NOWnews攝影團隊）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 10:15:28

近期國產疫苗爭議越演越烈，而高端疫苗昨（9）晚也宣布，將於今（10）日暫停交易，解盲二期臨床實驗，更引發專家學者間的爭論。對此前台大感染科醫師林氏璧也以美國去年的經歷作為比較，認為「應該要做到更透明公開，才是最有效建立民眾對國產疫苗信心的方式」。

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林氏壁在臉書上發文，「美國去年總統大選前FDA力抗川普政治壓力，訂出EUA一定要看到第三期期中報告有一定的保護力和安全性資料的標準，然後審查過程透明公開，線上直播會議，諮詢委員都具名投票，贊成反對票數都公開，我線上參與了輝瑞莫德納嬌生疫苗的線上會議，歷歷在目」。從美國的先例來看，他也認為「我們應該要做到更透明公開，才是最有效建立民眾對國產疫苗信心的方式」。

▲林氏壁針對國產疫苗解盲提出看法。（圖／翻攝林氏壁臉書）
▲林氏壁針對國產疫苗解盲提出看法。（圖／翻攝林氏壁臉書）
而針對今日國展疫苗的解盲結果，林氏壁也坦言「今天的解盲其實沒有太大成功失敗問題，因為台灣EUA的標準根本還沒有明確訂出來呀。怎樣叫成功？怎樣叫失敗？我相信高端的受試者很高的機會可以做出一定量的中和抗體的。問題是那個中和抗體相對康復者血清的比值有多高，還有是否可以此比值就界定這是會有保護力的」。

林氏壁隨後指出重點，「疫苗審查、採購和施打政策」三者間，應是獨立、水平運作，此次擦槍走火的關鍵環節，其實不僅在台灣獨創擴大二期臨床試驗成果通過緊急授權（Emergency Use Authorization, EUA）標準，更是隨全球疫情及疫苗發展變化，決策未與時俱進，形成和宣布的過程，一貫採取「密室審查」的方式，失去持續與社會溝通及開放大眾檢視的空間。當網路輿論戰搶走了主戰場，疫苗解盲審查便走樣成全民對政府疫苗政策的「信任」審查。

最後林氏壁也認為，「高端解盲在即，我也希望專家老師們要多多坐下來溝通，幫國產疫苗找出一條活路，大家應該都希望國產疫苗成功，但專業需要對話，不應該被政治口水淹沒，很可惜」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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