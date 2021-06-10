歐盟考慮派代表團赴港　中國：干涉內政會遭反擊

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中國駐歐盟使團發言人並稱，歐方無視香港國安法和完善選舉制度給香港社會帶來的積極成效，「無視自身人權和制度弊病，一再打著民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務、破壞『一國兩制』和香港繁榮穩定，甚至對中國和香港特區立法機關的正當立法行為指手畫腳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」
他並強調，中方再次敦促歐方停止插手香港事務，「停止針對中國搞小圈子的徒勞之舉。任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊。」
香港議會5月底通過立法改革，直選議席將從一半減少到不到1/4，此外並設置一個新機構審查候選人，禁止被認為不夠愛國的人參選。
歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）9日透過聲明表示，歐盟「將增強對香港局勢的回應，特別是透過增加對香港公民社會與媒體的支援、提倡言論自由、促進香港公民流動、確保香港民運人士審判的監督」。
他還說，「會考慮派歐盟高層官員造訪（香港）。」
分析普遍認為，在歐盟關切香港情勢擱置歐中投資協定、中國聲索南海多數島嶼主權並大規模關押新疆穆斯林之後，歐盟若派團訪港可能激怒北京，恐將導致歐中關係更加惡化。（編輯：張淑伶）1100610