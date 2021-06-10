內幕／陳時中壓不住？蔡英文找陳建仁穩民心

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但民進黨政人士坦言，在政治場域上，還是要圓融一點比較好；現在國民黨不斷攻擊國產疫苗，可是所有人都知道，國產疫苗是台灣面對疫情的最後武器，在陳時中最近開始有點壓不住的情況下，找來陳建仁穩民心也是合情合理。
政府高層是否有考慮換掉CDC指揮官陳時中？政黨人士表示，目前並沒有討論到這一塊，陳時中也沒有做得不好，只是最近比較情緒化一點而已；陳建仁作為公衛專家、科學出身，更是國產疫苗的受試者，讓他來說明國產疫苗會比較有說服力。
近日陳建仁常在媒體上露面，說明防疫與國產疫苗的研發過程。對此，府院人士形容，陳建仁是一個「真誠的科學家」，依照他的專業知識，向國人說明清楚。據了解，儘管陳建仁已經卸任副總統、離開政府團隊，但依舊是蔡總統相當信賴倚重的對象，不定期會前往總統官邸開會，蔡總統會就防疫的事情向他請教。
府院人士指出，蔡總統常常聽取陳建仁對於公衛方面的意見，這不代表她不信任現在的指揮官陳時中，蔡總統向陳建仁諮詢看法，是分擔陳時中的壓力。
陳建仁最近接受媒體專訪，談論防疫現況，也提到國產疫苗。府院人士說，陳建仁訪談的說法並不是在幫國產疫苗背書，也沒有說高端一定會成功，而是在分析技術面與安全性。高端已進行二期試驗，尚未做三期，陳建仁希望說明清楚二期、三期的過程與影響。
高端即將公布解盲結果，府院人士表示，解盲結果究竟如何，大家都很關注。而解盲之後，國產疫苗的下一步要怎麼走？相信陳建仁應該還會再繼續向國人說明。此外，不只陳建仁，包括指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎，他們的專業意見也相當重要。
近日蔡總統不定期會透過網路直播防疫談話，穩定民心。之後是否可能找來陳建仁合體、兩人一起拍影片？府方表示目前無此規劃，陳建仁是一個專業學者，想對外講話的時候就會自己發言。
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