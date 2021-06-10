端午連假防疫情傳播 交通部要求疏運單位加強消毒、管制
台灣本土疫情持續延燒，為避免端午連假人潮群聚，導致疫情蔓延，交通部在今（10）天的行政院院會中表示，已要求雙鐵及國道客運目標為每個車廂乘載率在兩成以下，亦請高公局特別加強匝道儀控管制、延長儀控紅燈秒數，控管車流量在以往連假的交通量的二分之一以下，同時明確要求疏運單位確實執行場站運具之清潔消毒作業、旅客體溫量測、強制佩戴口並進行人流管制。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-10 11:29:56
交通部表示，本年端午節連假除上班、就醫及採購民生必需品等必要性短途行程外，民眾將大幅減少長途出遊旅次，相關大眾運輸運能並已依需求調降，另配合中央流行疫情指揮中心（CDC）宣導端午節不返鄉，本次端午節連假已要求雙鐵及國道客運目標為每個車廂乘載率在兩成以下，截至6月9日，端午連假期間高鐵預訂車票數為38,863張，乘載率為5.55%、台鐵預訂車票數為26,250張，乘載率為3.56%、國道客運預訂車票數為4,863張，乘載率為3.78%。
另外，為減少高速公路車流，交通部也請高公局特別加強匝道儀控管制，並延長儀控紅燈秒數，控管車流量在以往連假的交通量的二分之一以下，將整體連假交通疏運工作除維持最低限度基本民行，以落實防疫，減少疫情擴散。
此外，為加強防疫，交通部也已明確要求各疏運單位確實執行場站運具的清潔消毒作業、旅客體溫量測、強制佩戴口罩，且自6月11日至6月15日期間，要求台鐵、高鐵、國道客運業者在民眾進出閘門或上下車時，均要辦理實聯制，並在節前做好運具設備的檢查，維護疏運順暢及確保民眾安全，謹慎應這次連假防疫疏運工作，務必使民眾安全、安心搭乘各項大眾運輸工具。
最後，交通部再次呼籲，在此疫情嚴峻時刻，請民眾遵從CDC指示減少不必要外出，並做好相關防疫措施，如仍有外出必要，建議多利用離峰時段分散人流，減少人群聚集，降低疫情擴散風險。
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