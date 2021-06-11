增24例死亡個案！50多歲男咳嗽、呼吸短促 確診同日過世
中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增287例COVID-19確定病例，分別為286例本土及1例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-11 15:25:53｜2021-06-11 15:28:44
指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。
根據指揮中心資料，其中一位死者案11653為50多歲男性，5月22日出現呼吸短促、咳嗽等症狀，並於6月5日住院，於6月8日確診同日即不幸過世，活動接觸史還在調查中。
資料顯示，另有一位案11346的死者，為60多歲男性，曾接觸其他確診者，於5月19日出現咳嗽、食慾不佳、腹瀉等症狀，於6月5日轉往防疫旅館，並於6月7日住院病確診，確診隔日即不幸過世。
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