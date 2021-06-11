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增24例死亡個案！50多歲男咳嗽、呼吸短促　確診同日過世

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-11 15:25:53｜2021-06-11 15:28:44

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增287例COVID-19確定病例，分別為286例本土及1例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。

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指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。

▲6月11日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
▲6月11日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
▲6月11日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
▲6月11日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
根據指揮中心資料，其中一位死者案11653為50多歲男性，5月22日出現呼吸短促、咳嗽等症狀，並於6月5日住院，於6月8日確診同日即不幸過世，活動接觸史還在調查中。

資料顯示，另有一位案11346的死者，為60多歲男性，曾接觸其他確診者，於5月19日出現咳嗽、食慾不佳、腹瀉等症狀，於6月5日轉往防疫旅館，並於6月7日住院病確診，確診隔日即不幸過世。

▲依指揮中心公布的資料，疫情有逐漸緩和的跡象。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的資料，疫情有逐漸緩和的跡象。（圖／NOWnews製圖）
 

▲因為群聚案發生，苗栗及彰化確診數有急起直追的跡象。（圖／NOWnews製圖）
▲因為群聚案發生，苗栗及彰化確診數有急起直追的跡象。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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