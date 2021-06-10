女星自招「劈腿4男」　無奈曝：都是過客

洪詩、宇珊、寶兒組全新組合「星期三」甩開過往女團包袱，斜槓當起YouTuber，開新頻道「星期三不無聊」。近期因疫情關係，常開視訊聊心事的3人突發奇想，把私下閨密聊天分享愛情、親情、友情等各種人生煩惱的「模式」轉化成頻道節目新形態。其中聊到愛情主題時，宇珊自爆曾經劈腿4個男生，還無奈表示他們都只是人生中的過客。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-10 22:00:00
既然開放網友告解談心事，3人自然對於話題尺度上也較過往在女團時「放寬」，她們坦言過去私下很少聊兩性話題，宇珊笑說：「過去在團體時被保護的很好，所以我們談心時在兩性這塊其實都不會聊很深入。不過後來我自己主持podcast跟黃豪平搭檔時，整個『按鈕』被打開，尺度大解放。」
從先前女團至今當了閨密8年，她們私下最常聊的私密話題不外乎就是男生。宇珊自爆年輕不懂事時，曾經同時「劈腿」跟4個男生約會的超狂往事，「念書的時候比較愛玩，當時不懂事，曾經同時跟四個男生約會，然後再跟姐妹們聊約會細節，結果那些男生們其實都是過客，因為我誰也沒選！」被問到3人間曾經分享過最勁爆的事？寶兒笑說：「曾經一起討論送情趣用品給壽星，挑選了好久，最後選了遠端聲控的『情趣好物』給她，結論是一點都不好用！」
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