女星自招「劈腿4男」　無奈曝：都是過客

洪詩、宇珊、寶兒組全新組合「星期三」甩開過往女團包袱，斜槓當起YouTuber，開新頻道「星期三不無聊」。近期因疫情關係，常開視訊聊心事的3人突發奇想，把私下閨密聊天分享愛情、親情、友情等各種人生煩惱的「模式」轉化成頻道節目新形態。其中聊到愛情主題時，宇珊自爆曾經劈腿4個男生，還無奈表示他們都只是人生中的過客。

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▲宇珊（左起）、寶兒、洪詩組全新組合「星期三」，開YouTube頻道與粉絲分享心事。（圖／繁星浩月提供）

▲宇珊自爆曾同時約會4個男生。（圖／繁星浩月提供）