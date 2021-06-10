眾神保庇NOW線上法會 開基靈祐宮金面上帝公「佛中佛」

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，6/5展開第二場線上法會。攜手合作的七間知名宮、廟、壇之中，位於台南府城的全臺開基靈祐宮主祀玄天上帝，有一尊全台最大的金面玄天上帝。

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▲開基靈祐宮主祀玄天上帝，是罕見的「佛中佛」。（圖／開基靈祐宮授權提供）

× ▲開基靈祐宮主祀玄天上帝，是罕見的「佛中佛」。（圖／開基靈祐宮授權提供）

▲開基靈祐宮擁有非常悠久的歷史。（圖／開基靈祐宮授權提供）

× ▲開基靈祐宮擁有非常悠久的歷史。（圖／開基靈祐宮授權提供）

▲開基靈祐宮的柱子是罕見的黑色，與上帝公是水神相呼應。（圖／開基靈祐宮授權提供）

× ▲開基靈祐宮的柱子是罕見的黑色，與上帝公是水神相呼應。（圖／開基靈祐宮授權提供）

▲馬府千歲是上帝公特助，也是開基靈祐宮的總管。（圖／開基靈祐宮授權提供）

× ▲馬府千歲是上帝公特助，也是開基靈祐宮的總管。（圖／開基靈祐宮授權提供）

玄天上帝的故鄉在武當山，上帝公曾指示過，祂有時會雲遊四海，回到武當山去看顧當地的信眾，若自己不在府城時，會由另一位神明來為信眾濟世，這位神明是馬府千歲，被視為上帝公的特助，馬府千歲為信眾解惑之時都是降駕在乩身之上，據說氣勢十足，也是開基靈祐宮的另一傳奇。（編輯：黃彥昇）