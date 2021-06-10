眾神保庇NOW線上法會 開基靈祐宮金面上帝公「佛中佛」

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位於台南府城開基靈祐宮，建成時間在南明永曆年間，位於當時的承天府，因為是台灣最早的玄帝廟，因此在廟名前加上「開基」二字。清朝時的行政官署都與開基靈祐宮相近，所以信眾有很大一部份是當時的文武官員，當時維持運作與修建廟宇的資源大多來自官方，屬於半官廟的性質。
康熙三十七年，台灣鎮總兵張玉麒在渡過黑水溝前來府就就職時遇到狂風暴雨，在夢中看見一位披頭散髮且赤腳的神明出手相助，之後風浪漸息，一行人才順利抵達台灣。張玉麒上岸後至開基靈祐宮參拜，發現上帝公的神袍衣角是濕的，這時才明白那位出手相助的神明就是靈祐宮玄天上帝，於是出錢出力整修廟宇。
開基靈祐宮現在座東朝西，由廟埕、三川門、內埕、過水廊、拜殿與正殿組成，寬為三間。三川門前的抱鼓石是開基靈祐宮現存最精緻的建築構件，廟中還收藏嘉慶二年（1797）的石香爐、神龕兩旁鑲有道光九年（1829）的對聯、道光十五年（1835）臺灣府臺灣縣知縣陳炳極所獻「赫聲濯靈」匾額，與咸豐六年（1856）總理職員詹廷貴之「天樞北極」匾額。
靈祐宮的建築特色在於廟內「黑柱紅樑」的作法，有別於其他廟宇常見以紅色為主要顏色，其原因在於主祀神為玄天上帝，玄天上帝是北極星的崇拜，在漢文化五行觀念裡北方屬水，水色尚黑，因此靈祐宮的柱子皆粉刷黑色油漆。
靈祐宮正殿明間神龕主祀北極玄天上帝，鎮殿神像為泥塑製作，坐姿，肌膚金色以顯示出神格崇高，雙手還抱於腹前呈現「抱壽體」，這尊份量十足的金面上帝公，是台灣少有的「佛中佛」，當年先人從唐山請來台灣的開基神像比較小尊，之後經濟較為寬裕之後，再刻了現在大尊的金面上帝公，將開基神像安奉在金面上帝公的胸腹之內。
玄天上帝的故鄉在武當山，上帝公曾指示過，祂有時會雲遊四海，回到武當山去看顧當地的信眾，若自己不在府城時，會由另一位神明來為信眾濟世，這位神明是馬府千歲，被視為上帝公的特助，馬府千歲為信眾解惑之時都是降駕在乩身之上，據說氣勢十足，也是開基靈祐宮的另一傳奇。（編輯：黃彥昇）