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眾神保庇NOW線上法會 開基靈祐宮金面上帝公「佛中佛」

開基靈祐宮主祀玄天上帝，是罕見的「佛中佛」。（圖／開基靈祐宮授權提供）
開基靈祐宮主祀玄天上帝，是罕見的「佛中佛」。（圖／開基靈祐宮授權提供）

記者黃彥昇/綜合報導

2021-06-10 16:39:39

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，6/5展開第二場線上法會。攜手合作的七間知名宮、廟、壇之中，位於台南府城的全臺開基靈祐宮主祀玄天上帝，有一尊全台最大的金面玄天上帝。

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▲開基靈祐宮主祀玄天上帝，是罕見的「佛中佛」。（圖／開基靈祐宮授權提供）
▲開基靈祐宮主祀玄天上帝，是罕見的「佛中佛」。（圖／開基靈祐宮授權提供）
 

位於台南府城開基靈祐宮，建成時間在南明永曆年間，位於當時的承天府，因為是台灣最早的玄帝廟，因此在廟名前加上「開基」二字。清朝時的行政官署都與開基靈祐宮相近，所以信眾有很大一部份是當時的文武官員，當時維持運作與修建廟宇的資源大多來自官方，屬於半官廟的性質。

康熙三十七年，台灣鎮總兵張玉麒在渡過黑水溝前來府就就職時遇到狂風暴雨，在夢中看見一位披頭散髮且赤腳的神明出手相助，之後風浪漸息，一行人才順利抵達台灣。張玉麒上岸後至開基靈祐宮參拜，發現上帝公的神袍衣角是濕的，這時才明白那位出手相助的神明就是靈祐宮玄天上帝，於是出錢出力整修廟宇。

▲開基靈祐宮擁有非常悠久的歷史。（圖／開基靈祐宮授權提供）
▲開基靈祐宮擁有非常悠久的歷史。（圖／開基靈祐宮授權提供）
 

開基靈祐宮現在座東朝西，由廟埕、三川門、內埕、過水廊、拜殿與正殿組成，寬為三間。三川門前的抱鼓石是開基靈祐宮現存最精緻的建築構件，廟中還收藏嘉慶二年（1797）的石香爐、神龕兩旁鑲有道光九年（1829）的對聯、道光十五年（1835）臺灣府臺灣縣知縣陳炳極所獻「赫聲濯靈」匾額，與咸豐六年（1856）總理職員詹廷貴之「天樞北極」匾額。

▲開基靈祐宮的柱子是罕見的黑色，與上帝公是水神相呼應。（圖／開基靈祐宮授權提供）
▲開基靈祐宮的柱子是罕見的黑色，與上帝公是水神相呼應。（圖／開基靈祐宮授權提供）
 

靈祐宮的建築特色在於廟內「黑柱紅樑」的作法，有別於其他廟宇常見以紅色為主要顏色，其原因在於主祀神為玄天上帝，玄天上帝是北極星的崇拜，在漢文化五行觀念裡北方屬水，水色尚黑，因此靈祐宮的柱子皆粉刷黑色油漆。

▲馬府千歲是上帝公特助，也是開基靈祐宮的總管。（圖／開基靈祐宮授權提供）
▲馬府千歲是上帝公特助，也是開基靈祐宮的總管。（圖／開基靈祐宮授權提供）
 

靈祐宮正殿明間神龕主祀北極玄天上帝，鎮殿神像為泥塑製作，坐姿，肌膚金色以顯示出神格崇高，雙手還抱於腹前呈現「抱壽體」，這尊份量十足的金面上帝公，是台灣少有的「佛中佛」，當年先人從唐山請來台灣的開基神像比較小尊，之後經濟較為寬裕之後，再刻了現在大尊的金面上帝公，將開基神像安奉在金面上帝公的胸腹之內。

玄天上帝的故鄉在武當山，上帝公曾指示過，祂有時會雲遊四海，回到武當山去看顧當地的信眾，若自己不在府城時，會由另一位神明來為信眾濟世，這位神明是馬府千歲，被視為上帝公的特助，馬府千歲為信眾解惑之時都是降駕在乩身之上，據說氣勢十足，也是開基靈祐宮的另一傳奇。（編輯：黃彥昇）

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