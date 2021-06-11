保密到家！蕭敬騰無預警合體「大咖韓國男神」

蕭敬騰（老蕭）近來工作滿檔，更受邀與大咖韓星鄭容和，合作全新單曲《禁愛條款》，這首歌是鄭容和與蕭敬騰首度合作，在錄製時，因為疫情關係兩人雖然無法正式見到面，卻透過遠端連線順利的完成了錄音，更彼此提到希望之後能一起在舞台上演出這首屬於兩人的首度合作曲。

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最近正如火如荼錄製《草莓星球來的人》、《怦然心動20歲》等實境節目的老蕭，在音樂作品上也沒有停止腳步，他與韓星鄭容和一起宣布，合作新歌曲《禁愛條款》，這次合作從前期就保密到家，也是老蕭及鄭容和希望帶給粉絲們的驚喜。

兩人的合作因為疫情與距離的限制，雖然沒有正式面對面，但透過電話、文字等方式，他們仍順利的完成了前期的討論與錄音工作。在合作之前，雙方都很早就關注彼此的作品，老蕭表示：「從CNBLUE時期就有聽過鄭容和的音樂，很開心這次可以一起合作！」鄭容和也提到曾聽過老蕭的音樂，並且對他的嗓音印象深刻，更大讚：「老蕭在音樂藝術方面的特質十分出色！」