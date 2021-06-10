中國展開「可愛」大外宣攻勢！美媒：拜登要制定政策應對

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習近平在5月31日的「中共中央政治局第30次集體學習」中強調，要深刻認識新形勢下加強和改進國際傳播工作的重要性和必要性，下大氣力加強國際傳播能力建設，形成同中國綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權。一席話讓國際輿論揣測，北京將展開新的外宣攻勢。
美國非營利公共智庫「海軍分析中心」（CNA）高級研究員何惠芝（Heidi Holz）認為，新冠肺炎（COVID-19）疫情、香港與新疆議題讓中共領導層意識到，中國在過去幾年中的形象受到影響。因此北京正在尋求加倍努力，對外塑造外國人對中國的看法，同時對內嚴格控制國內的異議和批評。除了將想辦法削弱美國對北京的批評，可能進一步收緊外國記者和外國媒體進入的限制。
北京建立的國際傳播體系除了報紙印刷、電視電台廣播，還掌握了通訊技術的基礎建設。何惠芝表示，華盛頓必須制定出一個戰略性、協調性、全政府性的策略，堵塞和解決美國在國內外的漏洞和脆弱性等問題，應對來自北京主導的假消息戰與大外宣。
華盛頓非政府機構「信息技術與創新基金會」（ITIF）副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）認為，美國應該要知道中國傳播虛假訊息的問題，例如北京對全世界隱匿新冠肺炎疫情的重要資訊。華盛頓應該要揭露中國強迫轉讓、侵犯知識產權的行為，以及對內打壓公民人權、政治權利的問題。
埃澤爾表示，現在拜登政府不應該撤銷川普時期的政策，不該讓更多的中國記者，特別是中國官媒的員工進入美國，因為這麼做不會有任何幫助，中國也不會因此放寬對外國記者的限制。美國必須聯合其它志同道合的國家，共同去推動和倡導中國提升新聞自由。
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