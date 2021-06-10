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中國展開「可愛」大外宣攻勢！美媒：拜登要制定政策應對

▲中國近期的對外政策可能出現轉變，美國中國問題專家認為，拜登政府應該要準備好應對北京主導的假消息和大外宣。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近期的對外政策可能出現轉變，美國中國問題專家認為，拜登政府應該要準備好應對北京主導的假消息和大外宣。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-10 16:45:16

中國國家主席習近平5月31日下達指示，要求要「講好中國故事，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」被認為將調整現在為外國詬病的「戰狼外交」政策，美國媒體則分析，美中之間的媒體拉鋸戰可能會持續下去，中國將進一步收緊外國媒體記者入境的限制。

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《美國之音》報導，這不是中國第一次想要塑造良好的國際形象，2008年北京奧運後，中國就在著手加強國際傳播體系的建設，斥巨資打造外宣體制和具有國際影響力的媒體集群。

習近平在5月31日的「中共中央政治局第30次集體學習」中強調，要深刻認識新形勢下加強和改進國際傳播工作的重要性和必要性，下大氣力加強國際傳播能力建設，形成同中國綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權。一席話讓國際輿論揣測，北京將展開新的外宣攻勢。

美國非營利公共智庫「海軍分析中心」（CNA）高級研究員何惠芝（Heidi Holz）認為，新冠肺炎（COVID-19）疫情、香港與新疆議題讓中共領導層意識到，中國在過去幾年中的形象受到影響。因此北京正在尋求加倍努力，對外塑造外國人對中國的看法，同時對內嚴格控制國內的異議和批評。除了將想辦法削弱美國對北京的批評，可能進一步收緊外國記者和外國媒體進入的限制。

北京建立的國際傳播體系除了報紙印刷、電視電台廣播，還掌握了通訊技術的基礎建設。何惠芝表示，華盛頓必須制定出一個戰略性、協調性、全政府性的策略，堵塞和解決美國在國內外的漏洞和脆弱性等問題，應對來自北京主導的假消息戰與大外宣。

華盛頓非政府機構「信息技術與創新基金會」（ITIF）副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）認為，美國應該要知道中國傳播虛假訊息的問題，例如北京對全世界隱匿新冠肺炎疫情的重要資訊。華盛頓應該要揭露中國強迫轉讓、侵犯知識產權的行為，以及對內打壓公民人權、政治權利的問題。

埃澤爾表示，現在拜登政府不應該撤銷川普時期的政策，不該讓更多的中國記者，特別是中國官媒的員工進入美國，因為這麼做不會有任何幫助，中國也不會因此放寬對外國記者的限制。美國必須聯合其它志同道合的國家，共同去推動和倡導中國提升新聞自由。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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