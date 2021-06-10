批插隊打疫苗「很不像樣」 降2級？陳其邁：還沒這機會
台北市好心肝診所遭爆替不具資格的志工人員施打AZ疫苗，引發喧然大波，高雄市長陳其邁今（10）日痛批，對這種插隊打疫苗，真的是很「不以為然」，真的「足毋是款欸（台語：很不像樣）」，現在防疫當頭，「高雄市假如有這種用特權插隊『你試試看』，我絕對把你用最嚴重的傳染病防治法送辦」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-10 16:47:10｜2021-06-10 16:50:53
台北爆出診所幫非施打類別的民眾漏夜打疫苗的亂象，陳其邁今日防疫會議後指出，要高效率施打還是要「事先準備」，地方的防疫工作很繁重、也很辛苦，所以要特別感謝所有的防疫人員跟醫療院所，但是民眾為什麼有共識、為什麼願意讓醫護人員先打疫苗，沒有人會願意自己是最後一個打的，民眾對醫護人員的信賴讓醫護同仁感到驕傲，身為學醫的一份子，也何其有幸，當國家、社會需要我們的時候，更要珍惜這個機會、珍惜這一份信賴。
陳其邁認為，「這個是一個公平的問題」，SOP就是按照列冊，根據風險的等級，一個一個，大家把疫苗打好打滿，所以坦白講「我對這種插隊打疫苗，真的是很不以為然」、「足毋是款欸（台語：很不像樣）」，防疫當頭，「高雄市假如有這種用特權插隊『你試試看』，我絕對把你用最嚴重的傳染病防治法送辦」。
而被問到高雄市連日確診數「＋0」，是否考慮向中央爭取降為2級防疫？陳其邁坦言「還沒有能降到2級的機會」，很多國外的經驗都可以看到，當疫苗施打比例還沒有達到群體免疫的狀況之下，常常一鬆懈個案就增加，結果又再度封城，一直解封、封城、解封、封城，所以還是要保持很高的警戒。
陳其邁說，其實在雙北的社區，有很多幾乎已經找不到感染源，疫情還是很嚴峻，所以在這個情況下，還沒有能夠降到2級的機會，所以在疫情蔓延的時候，怎麼樣調整自己的生活，讓家人、朋友能夠更健康，這個是非常重要，戴口罩、保持社交距離等個人防護仍不能鬆懈，還是要戰戰兢兢。
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