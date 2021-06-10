東北亞政策與死亡率一次看！日本從高峰大幅下降關鍵曝

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不配合店家將被公布店名！日本宣佈第三次緊急宣言從2020年1月底爆發疫情至今，日本已宣布三次緊急宣言，每一次的限制和政策均有調整。日本第三次緊急宣言和第二次不同，加入大型商業設施以及要求餐飲業者、卡拉ＯＫ停止提供酒精飲品，維持人民日常生活機能的交通機關、醫院、超市、銀行會持續提供服務，相對地會要求容易造成飛沫感染的餐飲業者，限縮營業時間到20：00。除了餐飲業店家、大型商業設施和活動皆為規範對象，且不配合的店家將公布店名。
目前日本的疫情狀況迎來第4波，且病毒已變異。日本菅首相在2021年５月28日根據新冠肺炎特別措施法向北海道、愛知、岡山、廣島、大阪、兵庫、京都、東京、福岡、沖繩宣布「緊急事態宣言」，5/28後又再度宣布延長到6/20。
而疫苗施打狀況，根據日本經濟新聞網，日本首相菅義偉在6月9日的黨魁會議中宣佈，今年10至11月要對所有希望接種新冠疫苗的人完成接種。這是菅義偉第一次透露完成疫苗接種的目標時間。日本將推進大規模接種，且要求所有企業和各級學校機關配合實施，好推廣疫苗普及。
韓國死亡率趨低韓 但「不服從者暴力案件」與基層過勞和輕生頻傳至於鄰國韓國，從去年初疫情爆發時，就發現有個61歲的大嬸因不停到處走，無視政府公告而參加婚禮、新天地宗教活動，最終導致短時間內大範圍擴散，並讓大嬸所處城市大邱市實施軟性封城措施。一人影響一座城，讓其他亞洲各國有了前車之鑑。
由於防疫政策升級，韓國國內同時發生不少脾氣暴躁的不服從者案例，例如韓國首爾在去年9月，曾傳出某位未依規定戴上口罩上車的老年人，在地鐵站內拿起腳上的托鞋，猛力毆打要他戴口罩民眾的暴力事件。
另外，根據BBC的報導《我是南韓的外送員，我想我可能會死。('I thought maybe I would die': S Korea's delivery drivers demand change)》中提到，長時間的封城，讓韓國外送員屢傳出過勞死或工作疲累案件，但因為疫情沒有其他工作，也只能硬著頭皮做的情事。除了外送員，亦傳出公務員過勞和輕生事件，自殺率亦較疫情前上升。
不過，南韓的致死率極低，6月9日的數據為1.35%，而日本則是1.8%，兩國都低於低於世界衛生組織的全球病死率4.34％。在疫情初期，南韓的防疫政策在全世界，與台灣和越南同時推出了被認為是世界上規模最大，組織最完善的流行病控制計劃之一。疫情初始，韓國沒有採取嚴厲的措施封鎖整個城市，直至去年8月從首爾的新教教堂出現大規模感染，疫情才又上揚。
但開始實施疫苗接種後，南韓政府態度相當樂觀，韓國國土交通部及文化體育觀光部於9日發布新聞稿，宣布在適切防疫規定下重啟國際觀光活動，初期規劃開放完成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種者以團進團出方式進行一般旅遊活動。截至9日凌晨零時，韓國累計71萬4,384人完成首劑疫苗接種，2萬4,750人完成兩劑接種，在全國人口占比4.5%。
Our World in Data（OWID）是一個科學數位出版物，重點關注諸如貧窮，疾病，飢餓，氣候變化，戰爭，存在的風險和不平等之類的全球性大問題。這是全球變化數據實驗室（Global Change Data Lab）的一個項目，該研究小組的基址位於牛津大學。
除了東北亞以外，四方報團隊亦報導《東南亞各國染疫致死率綜觀！新加坡僅0.05%原因曝光》，歡迎讀者參閱比對。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。