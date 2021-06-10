金正恩神隱1個月瘦了？瑞士名錶看端倪　健康問題成焦點

北韓（朝鮮）領導人金正恩的健康狀況一直是外界關注焦點。最近北韓官媒公佈了金正恩主持會議時的照片，有外媒眼尖發現，睽違一個月再度現身的金正恩，比起先前更加消瘦，其中最有力的證據就是金正恩平常配戴的瑞士IWC萬國錶，扣得比先前更緊了。





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金正恩近日在北韓勞動黨黨中央委員會總部大樓主持高層黨務會議，從北韓官媒播出的現場畫面中，還能看見北韓勞動黨組織書記趙勇元，以及有著「北韓鄧麗君」之稱的中委會宣傳鼓動部副部長玄松月現身，引起大眾關注。





不過美國專門分析北韓時事的媒體《NK News》注意到的卻是金正恩的身形。《NK News》報導指出，神隱一個月沒現身的金正恩，看上去似乎比起先前消瘦了不少，最有力的關鍵證據就是手上價值1.2萬美元（約台幣33.2萬元）的瑞士IWC萬國錶。比對去年11月與今年4月、6月的三張照片，就能發現錶帶比起先前扣的還要更緊。





▲《NK News》指出從金正恩手上的瑞士名錶可以觀察出體重出現變化。（圖／翻攝自《NK News》）

報導更指出，金正恩除了身形明顯變瘦，雙下巴減了不少，《NK News》還將金正恩在今年4月30日以及本月5日走路片段做出對比，可以發現金正恩連步伐都變得相當輕盈。





▲金正恩身形明顯變瘦，步伐也變得相當輕盈。（圖／翻攝自《NK News》）

外界一直以來相當關注金正恩的體重，來判斷北韓政權是否穩固。韓國國家情報院去年11月曾表示，金正恩體重估計為140公斤，2011年上台以來胖了大約50公斤。有專家最近分析指出，金正恩體重有明顯下降。不過目前無法判斷，金正恩是因為生病導致體重變輕，還是出於健康理由進行減肥。





美國麻省理工學院（MIT）政治學副教授納朗（Vipin Narang）受訪時表示「如果金正恩是為了更加健康，因此刻意進行減重，那可能與他想改變在國內的地位有關。但如果是健康因素的話，可能顯示北韓正在悄悄進行繼承人選定的工作，這個變動可能會為外界帶來麻煩」。





金正恩2020年曾超過20天沒有公開露面，甚至沒有參加4月太陽節（金日成冥誕）慶典，讓外界議論紛紛，有外媒推測當時他正進行「心臟導管手術」，甚至有媒體猜測他已經病逝。而金正恩的健康一直是全球關注的話題，更有專家警告，金正恩仍須注意「過度肥胖」帶來的健康問題。



